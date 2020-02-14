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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

На Куликовом поле не спешат чинить рухнувшую стойку для государственного флага (фото)

Категория: Новости / История и общество

На Куликовом поле не спешат чинить рухнувшую стойку для государственного флага (фото)

Пострадавший на днях от сильного ветра флагшток для государственной символики на Куликовом поле в Одессе до сих пор лежит на земле.

Об этом сообщают прохожие. По их словам, такая ситуация наблюдалась по крайней мере по состоянию на утро 14 февраля, передает «Таймер» 

Напомним, что стойка для флага Украины рухнула двумя сутками ранее, и тогда данный инцидент вызвал большое возмущение местных активистов, заявивших даже о диверсии «антиукраинских» сил. Кроме того, в Южном отделении института нацпамяти призвали СБУ и полицию немедленно отыскать и «покарать» осквернителей государственного флага.

На Куликовом поле не спешат чинить рухнувшую стойку для государственного флага (фото)

На Куликовом поле не спешат чинить рухнувшую стойку для государственного флага (фото)

Добавим, что одесские праворадикальные группировки куда быстрее реагируют на появление на Куликовом поле траурных цветов и венков: за таким импровизированным мемориалом в память об одесситах, погибших в расположенном там же Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, националисты следят весьма пристально и стараются поскорее его ликвидировать. Что мешает им проявить такую же расторопность и в данном случае, пока остаётся загадкой.



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