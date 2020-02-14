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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Объем денежных переводов в пределах Украины вырос на 38%

Категория: Новости / Экономика и финансы

Объем денежных переводов в пределах Украины вырос на 38%

В 2019 году объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом, составив 197,93 млрд грн или $7,68 млрд в эквиваленте. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), на внутригосударственные денежные переводы в прошлом году пришлось 74,21% от общей суммы переводов с использованием систем перевода средств.

Как отмечают в НБУ, объем переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 году рост составил 21,4%, в 2018 году — 24,3%.

В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 314 гривен (в 2018 — 241 гривен), одновременно больше средств традиционно поступало в Киев.

На рынке внутригосударственных переводов пока доминируют системы, созданные небанковскими учреждениями (91% всего объема переводов в этом сегментов приходится на них).

“Лидерами по распределению сумм внутригосударственных переводов в 2019 году были системы NovaPay (ООО “Пост Финанс” собственников “Новой почты”), “Почтовый перевод” (ПАО “Укрпочта”), “Финансовый мир” (ООО “Украинская платежная система”).

Объем денежных переводов в пределах Украины вырос на 38%

 

Кроме того, по данным НБУ, через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. Так, в Украину за 2019 год перечислили $2,27 млрд в эквиваленте (21,94% от общей суммы переводов), за пределы Украины — $398 млн (3,85% от общей суммы переводов)/

Как отмечают в Нацбанке, эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальным каналам.

В целом, по предварительным оценкам Национального банка, в 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) в Украину из-за границы составил почти $12 млрд, из Украины за границу — почти $0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило:

В Украину больше всего средств через системы перевода поступило из США (18%), из Израиля (14%), Италии (9%), России (7%), Польши (7%), из других 219 стран — 45%.

Из Украины большее всего средств было переведено в Россию (31%), Грузию (11%), Азербайджан (6%), Китай (5%), Узбекистан (5%), в другие 195 стран переводы составили 42%.

“Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств — резидентов США: 93% — в Украину и 96% — из Украину”, — отмечают в НБУ.

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