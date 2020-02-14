Кэш как право на свободу ВИДЕО

«Деньги – это не вещь, а общественные отношения».

Карл Маркс

Начавшаяся по инициативе «хозяев денег» кампания по сворачиванию наличного денежного обращения прикрывается разного рода «благими» аргументами.

Среди таких аргументов – затраты на оборот налички около 1% от ВВП, борьба с финансовыми преступлениями, финансированием терроризма, предотвращение инфекционных заболеваний от «заразных» денег, защита граждан от ограблений и воровства, удобство и высокая скорость расчётов с помощью пластиковых карт и смартфонов.

Тема эта далеко не новая, но активизировалась она после мирового финансового кризиса, последствия которого в полной мере не преодолены до сих пор. Стагнация преодолевается политикой «количественного смягчения», то есть включением печатных станков. В результате центробанки Швеции, Дании, Японии, Швейцарии понизили учетную ставку до нулевого значения. У многих коммерческих банков процентные ставки по депозитам приблизились к нулевым значениям, а кое-где даже ушли в минус. Деньги перестали выполнять функцию сбережения. А следовательно, можно задаться вопросом: а деньги ли теперь это?

Зачем хранить деньги в банке, если не получаешь процента по депозитам или даже доплачиваешь банку за этот депозит? Появился стимул уходить из банков в наличные деньги.

Более того, выясняется, что при переходе к полностью безналичному денежному обращению минусов оказывается даже больше, чем плюсов. Например, масштабы воровства безналичных денег больше, чем хищений налички. К очевидным минусам следует отнести постоянные сбои в работе электронных платёжных систем, а отсутствие электричества сделает платежи просто невозможными.

Лукавым оказывается и аргумент, что, мол, издержки на безналичное обращение ниже, чем при использовании наличных денег. Согласно данным германского Бундесбанка, оплата наличными в супермаркете всё еще является самым быстрой и экономной транзакцией.

Крайне лицемерным является аргумент, что безналичные деньги позволят ликвидировать теневую экономику. Удар планируется нанести по категории наименее обеспеченных граждан, которых принято называть «самозанятыми». В то же время половина мировой экономики продолжает оставаться в тени. Речь идёт об оффшорных юрисдикциях, где прячутся триллионы «безналичных» долларов.

Простые люди в «цифровом раю» окажутся полностью под электронно-банковским колпаком. Они лишатся остатков свободы. Отслеживаться будет каждая денежная транзакция такого обитателя электронно-банковского концлагеря. Перевод общества на исключительно безналичное денежное обращение будет означать окончательное завершение эпохи классического капитализма. Начинается эра посткапитализма, который назовут новым рабовладением.

Не случайно после финансового кризиса 2007–2009 гг. началась эра активного внедрения биткойна и других криптовалют, утверждает в своей книге Machtbeben, 2018 г., Дирк Мюллер. Людей таким образом приучали к электронным, безналичным деньгам. Причём внушая им, что такие криптовалюты обеспечивают полную анонимность участников сделок. Однако в финале произойдёт замена частных криптовалют цифровыми деньгами центробанков, и такие деньги, наоборот, будут обеспечивать властям полную прозрачность жизни каждого человека. А банки превратятся в главные центры аккумуляции всех данных о человеке (Big Data), они совместно с торговыми и иными коммерческими организациями будут мониторить каждый шаг человека, готового конвертировать свою свободу в сомнительное удобство безналичных платежей.