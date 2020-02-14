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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

Категория: Новости / Культура и искусство


«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

«Несвоевременность любви» ко Дню святого Валентина, стала своевременным и ярким событием в галерее «ARTODESSA».

 

«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

 

Галерея «ARTODESSA» в Летнем театре Горсада представила вниманию зрителей выставку живописи Елены Ильичевой и Владимира Ильичева «Несвоевременность любви», которая проходит с 14 по 28 февраля.

 День влюбленных всегда оживляет чувства и размышления о феноменальности самого прекрасного явления в жизни людей - ЛЮБВИ. Несвоевременность любви порой очевидна - чувство настигает человека, делая его самым восприимчивым и при этом самым счастливым. В произведениях Елены и Владимира Ильичевых представлены разноплановые сюжеты, воплощающие тему взаимоотношений мужчины и женщины, лирические образы героев и героинь, великолепные натюрморты, олицетворяющие гармонию и жизнеутверждающее начало.

 

«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

 

Творчество Елены, художника и педагога, известно и любимо многими. Ее проекты всегда вызывают большой интерес в Одессе и за ее пределами. Яркость и лаконизм образов, умение и желание экспериментировать в живописи, всегда является залогом творческих и преподавательских успехов Елены, способности собрать вокруг себя широкую аудиторию.  Владимир, как художник и архитектор, тщательно соблюдает в своих произведениях основные художественные каноны, при этом наполняя их романтизмом и одухотворенностью.

 

«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

 

Организаторы проекта надеются, что «Несвоевременность любви» как выставка ко всеми ожидаемому празднику приближающейся весны, станет своевременной, вдохновляющей и яркой, а также создаст приподнятое настроение и наполнит возвышенными чувствами всех ценителей живописи в Одессе.

«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».

 

Галерея

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«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».
«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».
«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».
«Несвоевременность любви» в галерее «ARTODESSA».
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