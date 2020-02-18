«Украиногейт» и «революция достоинства»

Историю пишут победители. Увы, это правило порой распространяют и на расследования уголовных деяний, разбивая мечты о «правовом обществе». В Украине подобное вызвало проволочки рассмотрения в судах фактов массовых убийств в ходе «майдана» в феврале 2014 года. Когда и каким будет финал этого судейства, решат, похоже, не профессиональные судьи Святошинского суда Киева (где волокитят такой процесс), а ведущие политики США. Правящую там группу Д. Трампа заинтересовала история незаконных деяний в Украине их политических соперников, в т. ч. при силовой смене власти в феврале 2014 года.

«Трамп намерен дать ход расследованию...»

Отразив попытку своего импичмента, 45-й президент США уже провел важные кадровые чистки среди сотрудников Белого дома, избавляясь от засланных неприятелями. Д. Трамп жаждет вернуть «должок» оклеветавшим его, будто он не избранник американского народа, а «ставленник Путина». Долю возмездия за навет рискуют получить и соучаствовавшие в том политики Украины.

Последним впору задуматься, что предпочесть: дальнюю дорогу (на остров, с которого не выдают иммигрантов-инвесторов) или «казенный дом» (с вероятным обременением выплат компенсаций за «причинение вреда деловой репутации»). Ведь восстановить «справедливость» в той истории требует не артист, публично грозивший обидчику украинцев: «Я – ваш приговор». Нет, выявить вредивших Д. Трампу велел он сам, известный тем, что «слов на ветер не бросает». И жителям Украины выпала возможность созерцать исполнение иного, менее пафосного заявления:

«Трамп намерен дать ход расследованию, и у него на это есть причины»

О том известил публику не шут гороховый, а экс-советник Д. Трампа политический эксперт Майкл Капуто. Он знает ситуацию не понаслышке, так как уже провел неофициальное «журналистское» расследование, а часть добытых сведений представил на телеканале One America News в фильме «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

В «Украинском обмане…» очень доходчиво раскрыты своекорыстные мотивы вмешательства в дела украинцев группы политиков США (из лагеря Демократической партии) и совершение ими при том... злоупотреблений должностным положением в госорганах США. По ходу изложения событий отмечены ряд украинских деятелей, которым группировка Д. Байдена и В. Нуланд помогла занять властные посты, чтобы потом те назначенцы отрабатывали благосклонность сомнительными услугами. Например, главу НАБУ А. Сытника озадачили «замять» расследование коррупционных доходов иностранных соучредителей компании «Бурисма», с чем штатный «антикоррупционер» почти справился: исполнил то поручение лучше, чем охоту на дерибанящих средства украинской казны и оборонного бюджета.

Автор расследования показал, что нелегальным центром управления Украиной в последнее время (по крайней мере, с момента организации «евромайдана») выступали послы США в Украине (особенно «засветилась» В. Нуланд). Это привело к ограблению и другим потерям украинской республики, сообщает американцам в своем фильме М. Капуто.

Полученные им признания и некоторые откровения сногсшибательны даже для украинцев, хотя многие и ранее были наслышаны, что кое-кто из иностранцев в Украине влиятельнее её президентов. Но американский расследователь привел доказательные факты этого и некоторые цифры наших финансовых потерь из-за международной коррупции. Это соответствует данным предыдущих расследований, например, о том, как разворовывали «перекачивали» на иностранные счета деньги из займов Украины в МВФ.

Оговоры правоохранителей опровергнут

Отметив, что коррупционные успехи Д. Байдена в Украине обусловлены совершением «майданной» смены власти в 2014 году, М. Капуто приоткрыл американцам и другую аномалию: вину за массовые убийства в ходе тех беспорядков бессовестно «свалили» на... украинских стражей правопорядка – служащих милиции и внутренних войск. За исполнение ими служебных обязанностей их не только калечили и убивали правонарушители, но затем еще и подвергли преследованиям от имени государства. То есть государственные служащие (занявшие или удержавшие должности после «майдана») посмели третировать и преследовать защитников своего же государства!

Такое немыслимо в США, где стражей правопорядка уважают и ценят, зная: без такого «щита» государственности во многих штатах уличные банды (пополняемые в значительной мере иммигрантами из бедных стран) в короткий срок сделали бы невыносимой жизнь добропорядочных граждан. Потому М. Капуто с тревогой отметил, что некие силы из «левых» радикалов (как считает автор расследования) после украинского «майдана» пытаются практиковать апробированное в Киеве и в американских штатах – забрасывают полицейских камнями и «зажигалками», расстреливают из огнестрельного оружия.

Возможно, это сподвигло расследователя деяний Д. Байдена показать драму украинских милиционеров, преданных государством и согражданами. В том ему помог отважный адвокат (реальный герой нашего времени) А. Горошинский. Он решился с 2014 года защищать в Святошинском суде Киева экс-сотрудников подразделения МВД «Беркут» и достиг явных успехов в опровержении обвинений прокуроров (подгоняемых «общественными обвинителями»). Досадуя, заказчики судилища даже пытались (вопреки правовым нормам и здравому смыслу) отстранить «мешающего» А. Горошинского по требованию… прокуратуры (чьи представители оказались не готовы соревноваться в суде).

Именно А. Горошинский предъявил суду важнейшую улику против истинных виновников – признательные показания грузинских снайперов об их участии (за плату) в провокационных расстрелах людей в конце «противостояния на майдане». То и другие свидетельства, что безоружных манифестантов и не применявших оружие милиционеров подло расстреливали из засад некие боевики в Украине, органы следствия игнорируют, боясь даже упоминать в судебном процессе о такой «крамоле»: боятся нарушить запрет на расследование преступлений «майдановцев». Подобную «норму» спешно установили и оформили 21 февраля 2014 года в виде закона взявшие тогда власть.

Но времена меняются. А Майкл Капуто, как гражданин свободной страны, плевал на то сомнительные «вето» и прочие забобоны, навязанные украинцам: он ясно и на конкретных фактах разъяснил американцам, зачем, как и кто устроил массовые кровопролития в Киеве и спровоцировал новую бойню уже после подписания «плохим» президентом В. Януковичем компромиссного соглашения о примирении и подготовке к досрочным перевыборам в законном порядке. Как честный расследователь, М. Капуто признал: в том виновны и некоторые из его соотечественников. Кто именно и в чем конкретно – хочет установить президент Д. Трамп. Но расследуя руководящую роль одних, придется как-то оценить и роли их соучастников, начиная с предъявленных в фильме А. Парубия и С. Пашинского, «засветившихся» в доставке снайперов-убийц.

Намерение Д. Трампа «дать ход расследованиям» открывает перспективу адекватно оценить «запретный» закон 2014 года и начать в судебных процессах устанавливать реальную картину тех ужасных преступлений. Уверенный в этом адвокат «беркутовцев» преподнес украинскому правосудию новый сюрприз: уговорил своих подзащитных Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, переданных в «ДНР» в ходе декабрьского обмена заложниками, добровольно вернуться в Киев и участвовать в судебных разбирательствах, чтобы доказать невиновность свою и оставшихся в Украине товарищей. Поясняя свою позицию, эти хлебнувшие лиха стражи правопорядка сделали публичное заявление, указав:



«Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны.

Мы призываем Президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов».



Этот поступок «беркутовцев» виновные в их недавнем удержании под стражей предпочитают не комментировать (а фильм М. Капуто нигде не поминать). Но тревогу в рядах противоположного лагеря это уже вызвало. Например, Владимир Арьев (депутат Рады от «ЕС») высказал в Фейсбуке претензию к нынешнему генпрокурору, хотя тот не влияет на смену «трендов» в иностранной державе, «опекающей» ныне Украину.

Закон о прощении за «майдан» – аномальная помеха правосудию

Очевидным препятствием к проведению надлежащих расследований «майданных» убийств в Киеве зимой 2013/2014 годов является закон (ЗУ №743-VII) упомянутый в обращении А. Маринченко и С. Тамтуры. Критический анализ его положений ранее представляла украинцам экс-министр юстиции Е. Лукаш.

Но даже без подсказок юристов можно сообразить, что это – нечто аномальное. Там предписано освободить от уголовной ответственности «в порядке и на условиях, определенных этим Законом» любых «участников массовых акций протеста, которые начались 21 ноября 2013 года».

Прежде всего впечатляет перечень уголовных деяний (учтенных аж в 79 статьях Уголовного кодекса): от хулиганства и краж до терроризма, убийств, покушений. Такое всепрощение ставит под сомнение присвоенное эти событиям название «революция достоинств». Но главное – это вопиюще противоречит ряду базовых норм Конституции Украины, начиная с провозглашенных в статье 3:



«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».



При этом лоббисты (которым не терпелось прописать такое «всепрощение») допустили и другую наглость: прощение предусмотрели лишь «своим» преступникам, а не всеобщее, как практикуют при попытках примирения граждан после гражданских конфликтов.

А безграмотность авторов усугубила это той нелепостью, что в этом «ЗУ» не указан срок окончания «периода беспредела» и теперь, если кто-то докажет, что он продолжает протесты, начатые 21 ноября 2013 года, он де-юре вправе рассчитывать на такую же амнистию.

Очевидно, такой застарелой «норме» нашего законодательства тоже надо сказать «прощавай», и скорая годовщина принятия того акта создает подходящий момент.