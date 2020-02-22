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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Категория: Новости / Экономика и финансы

Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Украина должна импортировать только те марки угля, которые не добываются в стране. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на совещании работников угольной промышленности во вторник, 25 февраля.
Глава государства поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?",
 – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.
"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия",
 – подчеркнул Зеленский, отметив, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.
Также президент призвал министра Оржеля провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.
"Поручаю Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам",
 – сказал он.
По словам Зеленского, на данный момент на предприятиях происходит коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах.
"Термин "смотрящие" по шахтам должен исчезнуть с самими смотрящими",
 – резюмировал глава государства.


Источник: Корреспондент



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