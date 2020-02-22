Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Украина должна импортировать только те марки угля, которые не добываются в стране. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на совещании работников угольной промышленности во вторник, 25 февраля.

Глава государства поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт угля и электроэнергии.



"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки?",

"Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия",

"Поручаю Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита правоохранительным органам",

"Термин "смотрящие" по шахтам должен исчезнуть с самими смотрящими",

– сказал Зеленский.Он подчеркнул, что импорт возможен исключительно в отношении определенных марок угля, которые не добываются внутри страны.– подчеркнул Зеленский, отметив, что импорту нет места в украинской угольной отрасли.Также президент призвал министра Оржеля провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.– сказал он.По словам Зеленского, на данный момент на предприятиях происходит коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах.– резюмировал глава государства.