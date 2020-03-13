Антисоветчик Шевченко

«24 канал про Тараса Шевченка: «Був членом Кирило-Мефодіївського братства, активно протистояв РАДЯНСЬКИЙ ВЛАДІ, за свою проукраїнську діяльність ДВІЧІ перебував на засланні". Забули додати про членство поета в Українській Гельсінкській спілці та про те, що він став жертвою сталінських репресій. Написал на своей странице в Facebook политический эксперт Константин Бондаренко

Пост Бондаренко подхватили многочисленные комментаторы, правда комментарии были по большей части издевательские и про участие Шевченко в Хельсинской группе, за что он был лишен советского гражданства и видимо за победу над советской властью в СССР поставили ему 434 памятника и называли площади и улицы его именем. Кстати Александровский парк в Одессе был переименован в парк Шевченко именно при советской власти, хотя поэт Одессу никогда не посещал.

«Такое впечатление, что текст написан навсегда, просто фамилии меняют, не взирая на персоналии. За кого они держат народ, неся такую чушь с экранов?», - возмущались комментаторы.

Исторический кретинизм скоро станет официальным диагнозом, утвержденным ВОЗ. Почему так происходит только ли деградация школьного образования приводит к массовому отупению или этому способствуют и другие факторы?

Работа с моделью мира является основополагающей в деле моделирования поведения человека. Школа и университет вкладывают в головы граждан стратегические представления этой модели; газеты и другие медиа — тактические. Все то, что происходит, нуждается как в фактах, так и в интерпретациях. Факты несут медиа. Интерпретации, которые тоже там встречаются, уже идут из другой сферы — собственно модели мира, которая и носит стратегический характер.

Дело в том, что Создатель не наделил человека непрерывным вниманием ни внутренним, ни внешним, чем беззастенчиво пользуются к примеру иллюзионисты в цирке. Что уж говорить об политтехнологах, работающих с достаточно длительными, временными процессами. Сегодняшние избиратели, перегруженные суггестивным шумом бессмысленных новостей, напрочь потеряли возможность вспомнить, что было вчера.

Непрестанно генерируемый информационный шум, лишь часть важной работы, возложенной на СМИ, его задача сбить фокус внимания с неудобных для власти событий, другая часть не менее важная – формировать поведение человека. Для этого создаются тексты о происходящих событиях, интерпретируемых властью в выгодном для себя ключе. Помните 101-ю рассказку Кривелло из детского фильма: «Чудища вида ужасного схватили ребёнка несчастного ...» это и был провластное сообщение, которое должно было повлиять на поведение принцессы.

Государство всегда пытается сблизить публичную модель мира с частной, оно хочет войти в каждую квартиру и в каждый дом, хочет стать глазами и ушами каждого. Группировка захватившая власть, какой бы отвратительной она не была, всегда стремится выглядеть «первой нормальной» властью в истории собственного народа для этого и нужно разрушить историческую память и создать новую. И тогда начинают переписывать учебники и не только истории, проводят различные кампании типа декоммунизации, создают целые институты национального беспамятства.