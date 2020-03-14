Памяти Бориса Давидовича Литвака

11 марта 2020 года легендарному одесситу, Герою Украины, почётному гражданину Одессы и Одесской области, директору детско-юношеской школы Олимпийского резерва №2, основателю Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей с ограниченными возможностями «Будущее», создателю уникального центра реабилитации, известного многим, как «Дом с ангелом», человеку, при жизни названному по заслугам совестью города, – Борису Давидовичу Литваку исполнилось бы 90 лет.

Тяжелая болезнь прервала жизнь этот замечательного человека 10 апреля 2014 года, в день освобождения города от фашистских захватчиков.

В день который навсегда стал особой отметиной в сердце и душе Бориса Давидовича как непосредственного участника тех исторических событий.

«Он ушел в День освобождения Одессы – его любимого праздника – и оставил после себя не только улучшенных от общения с ним взрослых, но и Дело, важнее которого нет, —

облегчать жизнь страдающим детям. В скорбном ожидании на Втором одесском кладбище стояла невиданная ранее мною по длине и разнообразию очередь: политики, спортсмены, дети-инвалиды, актеры, дарители средств на центр, скорбные одесские разбойники, пенсионеры, студенты… Вся Одесса. А казалось – мир» (Ю. Рост).

Как человеку, которому посчастливилось общаться с Борисом Давидовичем и быть соратником в реализации его идей, мне очень хочется донести в тексте всю ту богатую гамму впечатлений, которые я испытывал, встречаясь с этим выдающимся человеком. Для того чтобы понять всю необыкновенную самобытность и глубокое понимание жизни Б. Д., нужно окунуться в основные вехи жизни этого удивительного человека. Среди множества людей, кому посчастливилось на своём жизненном пути пересечься с Б. Литваком и вдохновиться его миром, были писатели, поэты и журналисты, посвятившие ему массу статей, стихотворений и множество книг.

Поэтому постараюсь в своём изложении сохранить оригинальность цитат, наполненных эмоциями от соприкосновения с внутренним миром Бориса Давидовича.

Итак...

11 марта 1930 г. в Одессе у Анны Абрамовны Кушнир родился сын Борис. Отчество Давидович и фамилию Литвак унаследовал от отца, которого Анна Абрамовна покинула на девятом месяце беременности.

Маме приходилось тяжело и много работать на известном тогда в городе заводе «Кинап», и маленького Борю помогала растить соседская женщина Фёкла, чистая, светлая, набожная.

Она «как умела, передавала мальчишке свою наивную, но крепкую веру в Бога. И кормила его. Она буквально спасла и мать, и сына от голода в 30-е годы, делясь с ними продуктами, которые раздобывала в деревне (куда ходила пешком за 70 км от Одессы).

Пережив все невзгоды и лишения, Фёкла не смогла пережить разрушение Преображенского собора, куда ходила по большим праздникам, беря маленького Борю с собой.

Пришли они и в тот черный день 1936 года. Перед собором стояло оцепление, за которое не пускали никого. Так перед оцеплением они и простояли целый день – Фёкла и шестилетний Боря. Собор взрывали у них на глазах. Вскоре после этого Фёклы не стало...

В 2000 году, получив высокую награду Украинской православной церкви, Б. Литвак сказал, что понимает: орден ему дают за создание Детского реабилитационного центра, но заслужил его не он – Фёкла, и орден он отнесет на ее могилу» (Е. Каракина «Дом с ангелом»).

Июль 1941 г. – одиннадцатилетний Боря после окончания третьего класса школы стал свидетелем ужаса начала войны и вместе с мамой начал работать «на оборону фронта» на заводе «Кинап».

28.09.1941 г. – эвакуация из осажденной Одессы на последнем судне «Днепр» вместе с сотрудниками завода «Кинап» в Самарканд, затем в с. Риштан Ферганской области Узбекистана, где Борис продолжил свою работу слесарем на машинно-тракторной станции.

«Между неоконченным начальным и завершенным высшим образованием у него было много дел. Он помогал своей маме – рабочей завода «Кинап» – выживать, потом выживал сам, таская микрофон на Черноморской кинофабрике, работая слесарем на мамином заводе, служа в армии, откуда его не хотели отпускать потому, что таких левых полусредних защитников и в классе «А», играющих за армейцев, было немного...

Став дипломированным специалистом, он возглавил кафедру физвоспитания в техникуме и затем Одесскую детскую юношескую спортшколу №2...» (Ю. Рост «Посланник ангела в Одессе»).

Апрель 1944 г. – возвращение из эвакуации в Одессу.

1953 г. – демобилизация из рядов Советской армии.

«Вернулся в Одессу, сразу пошел работать на «Кинап», на родненький мой завод. С ним связано все на свете – ясли, детский сад, пионерлагерь. Мамка 47 лет проработала на «Кинапе». Римма – 32 года. Ничего?» (Б. Литвак «Боря, ты король!»).

02.07.1954 г. – женился на Римме Литвак.

«Весь спортивный мир Минска был на нашей с Риммой свадьбе». (Б. Литвак «Боря, ты король!»).

21.12.1955 г. – родилась дочь Ирина.

«Понимаешь, мы любим своих детей. Это – необратимая штука. Но каким предметом гордости она была у меня! Где бы она ни работала – все восхищались ею. Во всех проявлениях. Было чем гордиться. Это такое было чудо! Она была земной и – вместе с тем – там, в небе. Чтобы помочь кому-то, она была готова лететь на край света. О чем ты говоришь!.. Она знала шесть языков. Французский у нее был такой!.. Люди мне говорили, что французы не знают так историю Франции и культуру Франции, как знает их Ирочка!.. Она была, безусловно, чистейший человек, прекрасный, добрый, бескорыстный и самоотверженный. Центр создан благодаря ей. Она для меня – святая. И центр – святое дело. Он заслуживает абсолютной чистоты. И все, что может загрязнить репутацию центра, грязнит репутацию Ирочки. Это для меня смертельно.

Она со мной. Она – в этом центре. Она оттуда не выходит. Там слышно ее дыхание» (Б. Литвак «Боря, ты король!»).

1975 г. – инициатор и прямой участник строительства одесского Дворца спорта.

«Строительство Дворца спорта? Отчего оно произошло? Все от того, что есть люди» (Б. Литвак «Боря, ты король!»).

1977-2014 гг. – директор Детско-юношеской спортивной школы №2 Олимпийского резерва (за свою более чем 70-летнюю историю волейбольная СДЮСШОР №2 дала миру трех олимпийских чемпионов (Георгий Мондзолевский, Эдуард Сибиряков, Виктор Михальчук), четырех призеров Олимпийских игр (Валентина Мишак, Любовь Рудовская, Людмила Гуреева, Ольга Козакова). Девять выпускников школы стали мастерами спорта международного класса.

«…в Одессе Боречка родился, и прошел путь, и стал директором спортшколы. Отличаясь от прочих спортивных директоров одним: к нему мог прийти любой пацан с улицы. Его спортшкола принимала всех – бесплатно и безблатно…» (М. Мишин «Боречка»).

31.07.1987 г. – родился внук Алексей.

«Леша – моя светлая надежда… чистый, честный, умный пацан… правда, очень скромный, но это наша генетика: «Добро надо делать тихо…» (Б.Д. Литвак).

1990 г. – присвоено звание «Заслуженный тренер Украины».

1990-2004 гг. – депутат Одесского городского совета.

1992 г. – получено решение Горсовета Одессы о строительстве центра.

23.02.1992 г. – ушла из жизни дочь Ирина Борисовна, оставив предсмертное завещание: «Папа, твои тренеры ходят по школам, отбирают самых здоровых, самых высоких детей. А эти дети могут и без тебя обойтись в этой жизни. Помоги тем, кто не в состоянии даже перейти футбольное поле. Папа, помоги им». Ее последние слова: «Сберегите этот город»…

1992 – август 1996 гг. – строительство Одесского детского реабилитационного центра детей-инвалидов.

«День за днем и год за годом Боречка выбивал, пробивал, доставал, обзванивал, ездил, летал, встречался, клянчил, убеждал, умолял, орал, улыбался, уговаривал, сидел в приемных и в кабинетах и непрерывно, беспрестанно, неумолчно твердил про больных детей, дико раздражая здоровых взрослых, у которых за те годы и без Боречки с его стройкой хватало больших забот...» (из книги «Боря, ты король!» М. Мишин).

«Совершенно очевидно – есть инфекция созидания, это состояние инфекционное. Я видел, как страстно они работали. Все! Сколько сюда вложено! Я ведь когда-то работал в техникуме.

Мои друзья, мои воспитанники стали руководителями – механизированных колонн и прочих предприятий. И практически все работали здесь бесплатно… В стены центра, помимо строительных материалов, вложено огромное количество бескорыстного труда» (Б.Литвак).

03.09.1996 г. – открытие Одесского детского реабилитационного центра детей-инвалидов, Создание Одесского областного благотворительного фонда реабилитации детей с ограниченными возможностями «Будущее». Центр создан для медицинской и социально-психологической реабилитации ослабленных детей и детей с ограниченными возможностями, а также для развития инваспорта. Все виды помощи предоставляются детям бесплатно.

«Не знаю, есть ли где в мире лечебное заведение, подобное тому, что в трудные, мертвые для строительства времена выросло на наших глазах в Одессе на Пушкинской улице, со своим выставочным залом, кукольным театром (который курирует Резо Габриадзе), обычным театром, крытыми спортивными площадками для нездоровых мальчишек и девчонок,

с потрясающей диагностикой и оборудованием для страдающих ДЦП, с квалифицированным и внимательным персоналом. Ко всему этому добавим компьютерный центр, где детей учат возможной профессии, и гостиницу на двести мест для мамаш с ребятишками, с лечебным бассейном, спортивными залами, столовой и садиком с «элементами Диснейленда», и часовню…» (Ю. Рост).

2003 г. – завершилось строительство при ОДРЦ современного Учебного компьютерного центра, целью которого изначально являлось подарить детям, сохранившим интеллектуальную и минимально необходимую физическую деятельность, возможность обучиться актуальным и востребованным профессиям.

22.08.2003 г. – награжден орденом «За заслуги» III степени за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, весомые трудовые достижения и по случаю 12-й годовщины независимости Украины.

2005 г. – удостоен звания «Почетный гражданин г. Одесса».

03.11.2006 г. – во дворике перед компьютерным центром был открыт памятник «Сердце мира» работы скульптора Михаила Ревы.

«Я нисколько не сомневаюсь, что в Парижской палате мер и весов очень скоро появится единица милосердия – Один Боречка...

Всем нам, обычным людям, остается изо всех душевных сил лишь пытаться приблизиться к этой единице хоть на десятую... хоть на сотую долю...» (Ю. Макаров).

24.08.2007 г. – присвоено звание «Герой Украины» (за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей с ограниченными возможностями, многолетнюю благотворительную деятельность).

2008 г. – введено в эксплуатацию восьмиэтажное здание пансионата (площадью 5300 кв. м) с целью улучшения условий комплексной реабилитации детей, приезжающих на лечение из других стран или регионов Украины. Он рассчитан на круглосуточное проживание 140 детей с родителями, оборудован жилыми комнатами со всеми удобствами, в каждой из них – холодильник и телевизор. В пансионате есть столовая, залы ЛФК, медкабинеты, бассейны для лечебного плавания и подводного вытяжения. Проживание и трехразовое питание ребёнка и его родителя в пансионате бесплатны. На его территории построена православная часовня и детская игровая площадка.

24.02.2010 г. – присвоено звание почётного гражданина Одесской области.

«…Что бы мы все, живущие в Одессе на рубеже веков, не делали, все равно в истории нашего города от нашего времени останется только этот построенный Литваком «Дом с ангелом» на углу Пушкинской и Базарной. А может, я ошибаюсь. Может быть, появятся еще люди, которые создадут что-нибудь сопоставимое по масштабу и благородству задуманного.

Как говорится, Бог им в помощь. Вот только планка, поставленная Литваком, уж больно высока…чтение… книги, написанной о Центре детской реабилитации (Елена Каракина «Дом с ангелом»), – само по себе сеанс реабилитации для всех, кто ее читает. Это реабилитация наших душ. Возрождение их к свету, к милосердию, к способности творить добро» (Георгий Голубенко. Предисловие к книге Е. Каракиной «Дом с ангелом»).

Вот уже почти шесть лет, как Бориса Давидовича нет с нами.

Но его идеи и главное детище его жизни «Дом с ангелом» живут, продолжая фундаментально базироваться на основных идеях своего создателя, верными последователями которых остаются супруга Римма Алексеевна и внук Алексей Литвак, члены благотворительного фонда «Будущее» и замечательный коллектив и друзья центра.