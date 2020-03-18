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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Церемония вручения дневной премии "Эмми" отменена

Категория: Новости / Культура и искусство

Национальная академия телевизионных искусств и наук США заявила, что 47-я ежегодная церемония вручения дневной премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена из-за коронавируса. Об этом сообщает deadline.

"Учитывая нашу озабоченность по поводу пандемии, мы решили, что не будем проводить премию Эмми в Пасадене в наступающем июне. Сейчас много неизвестности, поток информации меняется ежедневно, почти ежечасно. Было бы просто безответственно продолжать наше ежегодное празднование в это время", - говорится в сообщении. 

Ранее академия также перенесла свои ежегодные награды в области технологий и разработок Emmy Awards и Sports Emmy Awards в связи со вспышкой коронавируса.

 


Источник: 112.ua



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