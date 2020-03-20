40 святых (Сороки) 22 марта - история и традиции праздника, народные приметы

История праздника Сорока

Зимой 320 года 40 римских воинов-христиан стояли в Севастии (Армения). За семь лет до этого вступил в силу закон о свободном вероисповедании, однако солдат множество раз пытались заставить отречься от христианской веры, и делал это их собственный военачальник.

В тот зимний день их раздели, связали и поставили на озеро, покрытое льдом. На берегу возвели баню, чтобы теплый воздух искушал их. Желающие прекратить свои страдания и согреться должны были лишь сказать сторожу, что отрекаются от Христа. Всю ночь мужчины поддерживали друг друга, не давая никому сдаться и пасть духом.

Перед самым рассветом один несчастный не выдержал и отправился к берегу. Как только горячий воздух коснулся его кожи, он рухнул замертво. В ту же секунду над остальными мучениками разлился свет неземной красоты. Это чудо настолько потрясло сторожа, что он тут же разделся, ступил на лед и присоединился к мученикам.

Когда военачальник понял, что воины не собираются сдаваться, он приказал, чтобы всем перебили колени, сожгли, а останки бросили в воду. О том, что случилось, стало известно только через три дня. Образы страдальцев предстали перед епископом Севастийским и поведали обо всем. Он нашел их останки и похоронил с почестями.

Традиции и обряды 22 марта

На Сороки люди молятся Севастийским мученикам, чтобы их близкие и родные успешно окончили военную службу и вернулись живыми. В этот день обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от невзгод, болезней, ударяя 40 поклонов.

В народе считалось, что 22 марта происходит вторая встреча весны, когда из теплых краев возвращается 40 видов птиц, и жаворонок - в их числе. В честь этой птицы женщины готовили политые медом овсяные или ржаные булочки в виде жаворонков. Угощение раздавали детям, а те просили жаворонка поторопить весну, чтобы скорее приходила. Часто птичек нанизывали на небольшие прутья или камыши и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или раздавали детям – чтобы в хозяйстве домашняя птица здорова была.

Считали, что в этот день сорока берет сорок розг или веточек и строит себе из них гнездо. Говорили: Сейчас сорока – именинница. Сорока, если не тревожить ее и не разрушать гнезда, выступает своеобразным оберегом дома, возле которого живет. Этимологически слово сорока связано со словом сорок, то есть народ считает, что сорока крещена в день сорока святых.

На сороки принято приглашать в дом близких людей: чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело.

Девушка на сороки должна разорвать сорок нитей и сломать 40 деревянных плашек – чтобы очень быстро прогнать зиму.

Если было тепло – сеяли горох, веря, что на каждой стебле вырастет по сорок стручков, а в каждом из них – по сорок горошин.

Рассеивали по огороду мак, надеясь на урожай в сорок раз больше посеянного. Чтобы поддержать эти надежды, на Сорок святых варили гороховую похлебку, делали горохвяники, пекли пирожки с горохом, готовили вареники с маком.

Если утром 22 марта наступал мороз, говорили, что начались Сороки - сорок долгих морозных дней. Чтобы холод не повредил посевы, люди пекли 40 шариков из ржи или овса, и следующие сорок дней выбрасывали по одному на улицу.

служения в храме на праздник Сороки - 40 святых

служения в храме на праздник Сороки - 40 святых

Что нельзя делать на 40 святых

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя убирать и работать. Запрещается шить, вязать, что-то ремонтировать.

Разрешается только печь – чтобы задобрить весну.

В этот день также нежелательно занимать деньги.

Нельзя сердиться, злиться и ругаться

Приметы 22 марта

Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, скоро будет тепло;

Какая погода на Сороки, такой она будет еще 39 дней;

Слышится гром – к голодному году;.Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло;

В народе 40 святых связаны с началом весны и концом зимы, поэтому в этот день следили за погодой: какой она будет 22 марта, такими будут и следующие 40 дней.

Хотя это уже полностью весенний день, однако, отголоски зимы, пусть и слабые, еще могут быть слышны. На Сороки 40 пичуг прилетают. День с ночью меряется - весна начинается. Сороки теплые - сорок дней будут теплыми, холодные Сороки - жди сорок холодных утренников.

Во что сороки, в то и Петровки (12 июля). Если в день сорока мучеников тает так, что вол может вдоволь напиться, то будет хорошая весна. Если сороки пройдут без таяния – лето будет теплое. Какова погода в этот день – такова будет еще сорок дней. На сорок мучеников – прилет жаворонков: сколько проталинок, столько и жаворонков. Начинаются утренние морозы и продолжаются сорок дней. Пропустя сорок морозов после сорока мучеников (по прошествии сорока дней), сей гречу. Синица запела – тепло ворожит. Сорок птиц прилетают, сорок пичуг на Русь пробираются. Тает снег и дружное половодье – жди хороших трав. Трясогузка на Николу прилетит – через двенадцать дней река пойдет. Чайка прилетела – скоро лед пойдет.

Как гадать на 40 святых

Все гадания связаны с выпечкой птиц. Например, одну из булочек умышленно пересаливают, во вторую кладут монетку, в третью – кольцо. Кому какая булочка достанется, у того такай жизнь и будет: у кого-то печаль и досада, если попалась соленая птичка, у кого-то достаток – если вытащит монетку, а птичка с обручальным кольцом – к свадьбе.

Было и другое гадание: девушки брали жаворонка и бросали через плечо, куда хвостом покажет птичка – оттуда жених и прибудет.

А еще девушки собирались и вместе пекли таких птичек из теста. Затем они выкладывали их у порога и звали собаку: чью первую птичку съест пес, та первой и выйдет замуж.

Также девушки варили сорок вареников и угощали парней, чтобы мороз любисток не побил. Отваром из этого растения моют волосы, чтобы очаровывать мужчин.

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