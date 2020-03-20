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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Сборная Украины получила рекордные призовые за выход на Евро-2020

Категория: Новости / Спорт

Сборная Украины получила рекордные призовые за выход на Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу получила щедрое вознаграждение за выход в финальную часть чемпионата Европы, который должен был пройти летом нынешнего года в 12 городах Старого Света.

 «Все премии выплачены. Это рекордная выплата за все время, с учетом налогов — 4 миллиона долларов получили наши игроки и тренеры. Уже само распределение внутри решает сам тренерский штаб с капитаном команды»,
 — рассказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Добавим, что за успешное преодоление квалификации на Евро-2020 каждая из сборных гарантированно получит от УЕФА по 9,25 млн евро призовых.
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко выиграли отборочную группу, не проиграв ни одного матча и забив в восьми поединках 17 мячей. Свое выступление в финальной части «желто-синие» должны были начать 14 июня матчем в Амстердаме против сборной Нидерландов, но из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести первенство Европы на лето следующего года.


Источник: ФАКТЫ



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