В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

65-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус, умерла в Ивано-Франковске. Об этом сообщил в понедельник, 23 марта, мэр областного центра Прикарпатья Руслан Марцинкив на своей странице Facebook. Он отметил, что женщина была госпитализирована в областную больницу из села Чупринка, что под Ивано-Франковском. У нее подозревали коронавирус.

Марцинкив добавил, что женщина так и не дождалась результатов теста, который отправили для проверки в лабораторию Киева. Если результаты анализа на COVID-19 будут положительными, то это будет четвертый летальный случай, зафиксированный в Украине от коронавируса.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией со смертельным исходом был зафиксирован в Ивано-Франковской области в четверг, 19 марта.