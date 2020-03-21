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В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

Категория: Новости / Происшествия

В Ивано-Франковске умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

65-летняя женщина, у которой подозревали коронавирус, умерла в Ивано-Франковске. Об этом сообщил в понедельник, 23 марта, мэр областного центра Прикарпатья Руслан Марцинкив на своей странице Facebook. Он отметил, что женщина была госпитализирована в областную больницу из села Чупринка, что под Ивано-Франковском. У нее подозревали коронавирус.

Марцинкив добавил, что женщина так и не дождалась результатов теста, который отправили для проверки в лабораторию Киева. Если результаты анализа на COVID-19 будут положительными, то это будет четвертый летальный случай, зафиксированный в Украине от коронавируса.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией со смертельным исходом был зафиксирован в Ивано-Франковской области в четверг, 19 марта.

 


Источник: ВЕСТИ



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