Украина и её сестра-латина

Недавно в Интернете я получил сообщение от пользователя, который был, согласно данным учетной записи, расположен в городе Мидельин, Колумбия. Наверное, для большинства читателей этот город ассоциируется с Мидельинским картелем и его легендарным главой Пабло Ескобаром. Футболки, чьим изображением красноречиво повествуют, что первый «наркотрафиканте» давно стал неотъемлемой частью массовой культуры. Говоря о силе маскульта, нельзя не отметить, что мнение об этой далекой стране в основном сложилось на основании сериала «Наркос», несмотря на то, что вниманием новостных лент Колумбия не была обделена.

Вашингтонская вертикаль

В частности, именно из сериала получено представление о том, как устроена и как работает вашингтонская вертикаль власти, на примере одной латиноамериканской страны. Кандидатура президента предварительно получает согласование у американского посла, им же контролируется карьерное продвижение силовиков. Посольство осуществляет прямое финансирование и управление «добровольческими» военизированными формированиями, причем все это осуществляется через головы туземного руководства. Вам это ничего не напоминает? Надо сказать, что сериал снят не на основании поверхностного сценария, литературной основой которого могли послужить рассказы соседского садовника родом из Колумбии, а сделан он на добротной основе воспоминаний официальных представителей DEA (Агентство по обороту наркотиков в США) в Колумбии во времена охоты на Ескобара (Javier F. Peña, Steve Murphy, Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar, 2019).

Латинская Америка – как Восточная Европа

Не секрет, что Латинская Америка выполняет ту роль для Северной Америки (США и Канады), которую Восточная Европа выполняет для Западной Европы. Как и Восточная Европа, Латинская Америка не является однородной, возможно она даже более неоднородная, чем Восточная Европа. Тут надо уточнить, что под Восточной Европой я понимаю и то, что сейчас принято называть Европой Центральной.

На мой непрофессиональный взгляд, пример Колумбии подходит больше всего. Страна небольшая, но занимающая стратегически важное положение на континенте, ранее бывшая основным поставщиком наркотиков в США. Все эти факторы определили, что Вашингтон был мотивирован вложить значительные средства и усилия в то, чтобы создать в стране режим и экономику, которые будут полностью соответствовать тому, чтобы страна стала важной частью его властной вертикали в Латинской Америке – «витриной достижений» и «историей успеха». Случай Колумбии интересен не столько тем, что Вашингтон хотел и готов был вкладывать значительные ресурсы, а тем, что фактически добился поставленной цели.

Госдеп откровенно гордится полученным результатом, поэтому интересно внимательнее присмотреться к образцовой провинции американской империи. Чего явно не скажешь про Украину, где властная вертикаль даёт сбой за сбоем. Олигархические приводные ремни то прокручиваются, то вообще временами решают, что им виднее, в какую сторону крутиться, и старшим товарищам приходится время от времени вправлять им мозги. Назначенные чиновники на словах полностью подвластные сюзерену, на деле банально тырят средства из бюджета, а перед выборами еще и заигрывают с электоратом, впадая в откровенный популизм, никак не согласующийся с «линией партии». Взращенные и прикормленные «активисты» при малейшем ослаблении финансирования устраивают бузу, считая, видимо, что пир может быть только во время чумы, и начинают искать убежище в олигархических конюшнях. Тем самым даря олигархам ещё большее чувство независимости от вашингтонского «обкома». А тут ещё Европа путается под ногами со своими советами, вместо того чтобы просто давать деньги и одобрительно урчать. В общем, налицо печальная картина имперской машины в украинской трясине, увязшей со всеми своими блестящими побрякушками и мигающими девайсами.

«Колумбия – це Еуропа»

Теперь обратимся к самой стране. Колумбия немного больше Украины как по территории, так и по населению (48,3 млн и 42 млн). По ВВП Колумбия находится на 30-м месте, Украина только на 48-м. По ВВП на душу населения Колумбия также в два раза превосходит Украину в номинальных ценах и по покупательной способности – более чем в полтора раза. Колумбия имеет самую большую по численности армию на континенте! А по сумме военных расходов уступает только Бразилии. В Колумбии выстроена действующая правовая система, которая позволила стране привлечь инвестиции в экономику. Действуют соглашения о свободной торговле с США, Канадой и ЕС, не говоря уже о латиноамериканских странах, и даже с Кубой. Ну и еще один пример в пользу того, что «Колумбия – це Еуропа»: в 2019 году на пост мэра столицы Колумбии шестимиллионной Боготы была выбрана Клаудия Лопез Хернандес, ранее сенатор, открытая лесбиянка. В общем, перефразируя самого известного колумбийца до Пабло, «мэра никто не целует».

Похожа на Гаити

Понятно, что патриотически настроенный украинский читатель может возмутиться сравнением его страны с какой-то там Колумбией. Однако приведенные данные об экономике свидетельствуют о значительном опережении Колумбией по многим показателям самой бедной страны Европы. В общем, в европейскую Украину, если ориентироваться на мой аккаунт, верят только девушки в Колумбии и на Филиппинах. Поэтому хочу подчеркнуть, что Колумбия – это вариант Украины, где у Вашингтона всё получилось. Если искать более близкую аналогию Украине в Западном полушарии, то объективно Украину надо сравнивать с Гаити или Ямайкой. Причем «порошенковская» Украина, в части своей политической системы, уж слишком напоминала Гаити даже не современное, а времен правления там «папы Дока» Дювалье (1957-1971), с его «тонтон макуту» в качестве части госаппарата подавления оппозиции и с культом вуду в качестве правящей идеологии.

Борьба за мир

Между Украиной и Колумбией существуют и другие параллели. Колумбия также имела военный конфликт на своей территории и проблемы с незаконными вооруженными формированиями, которые были созданы первоначально, чтобы вывести террор против повстанцев из поля правовой ответственности государства, но со временем сами стали перехватывать наркопотоки и осуществлять некоторые функции государства. Помните братьев Костано из «Наркос», которым помогает деньгами, оружием и обучением ЦРУшник, похожий на Солженицына? Так вот их AUC на пике своего могущества включал до 30 тысяч бойцов и был ответствен за десятки тысяч убитых во время своих зачисток территории от повстанцев. В итоге AUC был и американцами внесен в список террористических организаций. Со временем государству при активной помощи северного соседа удалось «спасти Колумбию от колумбийцев» – причем хрупкий гражданский мир был достигнут не успехами армии или добровольческих карательных батальонов, а за столом переговоров с повстанцами. Война с FARC продолжалась 52 года, еще пять лет заняли мирные переговоры. Причем сами эти переговоры часто вызывали отрицательную реакцию большинства населения страны, однако руководству страны удалось достичь мира, не считаясь с ценой риска потери популярности у электората.

Экономика сырьевого проклятия

Экономически страна также похожа на Украину. Тут, правда, можно сказать, что Украина более уверенно движется в сторону экономики колумбийского типа. Основными экспортными товарами страны являются цветы, кофе, уголь, нефть, т. е. в основном сырьевые и сельскохозяйственные товары. Хотя в стране имеется машиностроение, фармацевтика и другие отрасли глубокой переработки, но не они доминируют в статьях экспорта страны (60% – ископаемое сырьё, 20% – промышленные товары, 18% – сельхозпродукция), главные направления экспорта – США (25%) и Китай (10%).

Это об успехах, теперь немного об их цене. Колумбия является одной из стран с самым высоким уровнем разрыва между бедными и богатыми (коэффициент Гини). Около половины страны живет ниже уровня бедности. Безработицу, еще недавно достигавшую 20%, удалось снизить до 10%. Инфляцию сбить до 3% в год. Годовой прирост ВВП колеблется в пределах 2-4% … «не тигр», типа украинского мурзика. Минимальная зарплата в стране составляет около 400 долларов. Большинство получает около этой планки, и на эту сумму можно вести достаточно скромный образ жизни. Например, это приблизительно равно стоимости аренды квартиры в крупных городах. Продолжительность рабочей недели 48 часов, оплаченный отпуск 15 дней.

Олигархи и ловушка среднего дохода

Говоря о Колумбии, надо сказать, что тут мы имеем пример страны, попавшей в «ловушку среднего дохода». Для этих стран характерно прекращение экономического роста после достижения в стране уровня доходов населения, который сделал её не выгодной для размещения инвестиций, т. е. цена рабочей силы, по мнению инвесторов, стала слишком «дорогой». Эти страны представляют этакий формирующийся глобальный средний класс, то, что раньше было «вторым миром» – страны, которые вырвались из нищеты «третьего мира», но шансы которых попасть в разряд богатых стран остаются под вопросом.

Поэтому взглянув на Колумбию, можно сказать, в чем-то страна не столько успешный вариант Украины, сколько латиноамериканский вариант стран, попавших в «ловушку среднего дохода»: Россия, Таиланд, Турция, Бразилия, Болгария. Несмотря на разные модели сложившейся политической и экономической систем в этих странах, они все уперлись в одну и ту же преграду. Украина с этой точки зрения тоже попала в эту ловушку, только постоянные политические потрясения несколько смазывают клиническую картину. Поэтому здесь можно успешно продолжать вешать на уши населению «евролапшу», что Украину ждет уровень жизни, как в Дании или Австрии, надо только убрать мешающие идти по «светлому пути» различные группы, которые держат украинский паровоз. В эти группы в зависимости от политической конъюнктуры может попасть кто угодно. Построенная экономическая система, в которой командные высоты в экономике делят олигархические группы и транснациональные корпорации, создает специфическую экономическую среду в стране. Политическая система страны контролируется внешними игроками (в основном США, частично Евросоюз), однако из-за того, что они не управляют политическим классом напрямую, а через олигархические группы, которые непосредственно содержат и финансируют политиков, транснациональные компании и олигархические группы оказываются в Украине не в равных условиях. В равных условиях олигархические группы были бы просто отжаты на обочину экономической жизни и, соответственно, финансирование политиков, СМИ и подкуп электората утратили бы для них всякий экономический интерес.

Успех реформ не равно благосостояние

Сравнение двух систем приводит нас к несколько парадоксальному выводу – успех реформ может привести не к улучшению благосостояния большей части населения, а к снижению его. Небольшие группы населения выиграют – те, которые помогают функционировать транснациональным корпорациям по более эффективному извлечению прибыли из украинских ресурсов. Но более широкие группы населения могут проиграть в результате этой рационализации. Например, олигархические группировки, вынужденные участвовать в политической борьбе для улучшения своих позиций в экономике, вынуждены вкладываться в непроизводительные сектора: СМИ, политиков, военизированные формирования и т. п. – это создает рабочие места и платежеспособный спрос. Если олигархов заменят транснациональные корпорации, то эти средства будут выводиться просто за рубеж. Да, возможно бюджет будет более наполнен, поскольку транснациональные корпорации будут более исправно платить налоги, за счет которых часть средств вернётся части населения в виде зарплат бюджетников, что, учитывая количество бюджетников в стране, потянет за собой увеличение цен на предметы первой необходимости. Тогда как высвободившаяся масса работников, ранее занятых в «теневых» схемах, оказавшихся на рынке труда, будет тормозить повышение уровня зарплат в коммерческом секторе.

Евротуман непременно рассеется – и что дальше?

Что же скажет средний украинский проевропейски настроенный обыватель, глядя на такие неоднозначные успехи этой витрины перестройки, как Колумбия. Я подозреваю, что он скажет: «Мучо грасияс (большое спасибо) – такого успеха нам не надо, нас ждут в «первом мире», за столом богатых для Украины уже стоит стул». Поэтому для политического класса страны важно осознать проблему – угрозу выполнения успешного задания.

Сегодня можно манипулировать электоратом, говоря, что стране не удается достичь европейского уровня потребления только из-за того, что её развитие задерживают то пророссийский силы, то не те олигархи, то неправильные политики, только выдававшие себя за европейских, коррупционеры и т. д. и т. п. Что будет, когда весь пакет реформ в рамках Вашингтонского консенсуса будет более или менее проведен и от социальной инфраструктуры останется только скелет? В первую очередь, в сельской части страны, где содержание такой инфраструктуры наиболее затратное и где гнездится основная часть населения, наиболее легко подающаяся манипулированию и рекрутированию в политический бандитизм.

Олигархические кланы и поставленная извне администрация можгу просто не справиться с таким «успехом». Евротуман рассеется, а та реальность, которую увидит избиратель, может ему, мягко говоря, не понравиться. И тогда все эти европолитики просто будут сметены. Хорошо если это ещё произойдет посредством выборов, а не через новый майдан, но уже без олигархических берегов. Учитывая привитые за последние годы методы политической борьбы, у масс выработалось устойчивое представление, что из всех методов насильственные наиболее эффективны. Представляется, что у внешнего управляющего есть вариант «Б» на этот случай (я думаю, читатель даже может назвать имя исполнителя). Есть ли он у местных олигархов? Учитывая опыт предыдущих олигархических переворотов, в которых олигархи несли главные расходы, а в результате баланс все более сдвигался в сторону внешнего управления, представляется, что у олигархов план «Б» напрочь отсутствует.