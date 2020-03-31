У компании SpaceX взорвался третий прототип корабля Starship

В американском штате Техас взорвался криогенный резервуар третьего тест-прототипа космического корабля Starship SN3, который компания Илона Маска SpaceX разрабатывает для полетов на Марс. Инцидент произоше в пятницу, 3 апреля возле поселка Бока-Чика.

Как свидетельствует трансляция Youtube-канал LabPadre, прототип выдержал два часа после накачки и лопнул, как и два предыдущих образца. При этом для SN3 приготовили программу испытаний как на площадке, так и в полете.

Для начала прототип должны были заполнить жидким азотом, чтобы проверить, как он будет себя вести при характерной для космоса низкой температуре. Однако неудача случилась уже на этом этапе – прототип разорвало на несколько частей.

После неудачи Илон Маск написал в Twitter: "Посмотрим, что покажет утром проверка данных, но это может быть ошибкой тест-конфигурации".

Известно, что уже строится следующий прототип Starship – SN4. Только после успешного статического испытания на криогенную стойкость и жаропрочность он сможет выполнить испытательный полет на высоту до 150 метров.