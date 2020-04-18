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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Китай вводит оплату труда в криптовалюте

Категория: Новости / Экономика и финансы

Китай вводит оплату труда в криптовалюте

В мае служащие муниципалитета китайского города Сучжоу получат 50% полагающихся им выплат в государственной криптовалюте (DCEP). При этом криптовалюту будут выпускать четыре государственных банка: Agricultural Bank of China (ABC), Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China и China Construction Bank.

В официальном документе всем государственным учреждениям Сучжоу предлагается подписать с данными банками контракты на выпуск китайской цифровой валюты, так как запуск системы планируется уже в мае. Всем чиновникам будет предложено скачать и установить цифровые кошельки, разработанные банками, для получения своих выплат.

Стоит отметить, что платежная система Alipay подтвердила свое участие в разработке и выпуске государственной цифровой валюты, включая механизмы выпуска и обращения альткоина.

Кроме того, на днях сообщалось, что ABC уже начал тестирование мобильного приложения для национальной криптовалюты. Представленная версия программы позволяет проводить оплату по QR-коду, отправлять и получать платежи, обменивать цифровые деньги, управлять кошельком, отслеживать транзакции.



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