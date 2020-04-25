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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Илон Маск пообещал помочь астрономам с запуском новых космических телескопов

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Илон Маск пообещал помочь астрономам с запуском новых космических телескопов

NASA все никак не может запустить свой долгожданный космический телескоп James Webb, а Илон Маск уже смотрит в более отдаленное будущее. Он хочет помочь астрономам обзавестись новыми аппаратами подобного типа, при помощи которого можно было бы делать снимки экзопланет. Об этом он сообщил в ходе видеозаседания комитета Национальных академий наук, инженерии и медицины США.

Самым очевидным видом помощи является транспорт. Маск выразил надежду, что космический корабль Starship, который в настоящее время разрабатывает его компания SpaceX, уже через пару лет начнет совершать регулярные полеты. С его помощью космический телескоп можно было бы вывести на орбиту за достаточно скромную цену, предположил предприниматель.
Впрочем, его пригласили присоединиться к заседанию комитета по другой причине. Участники хотели задать Маску вопросы по поводу спутников интернет-созвездия Starlink. После первых запусков астрономы заметили, что эти аппараты слишком яркие и мешают вести наземные наблюдения. А ведь на орбите их пока лишь несколько сотен. В будущем интернет-созвездие должно включать тысячи спутников.В ходе заседания Маск отметил, что в идеале для обеспечения интернет-покрытия по всей планете понадобится 20-30 тысяч аппаратов. Однако он в очередной раз заверил ученых, что SpaceX работает над снижением яркости спутников, и с будущими запусками эта проблема будет устранена.

"Мы предпримем и другие шаги, если понадобится",
 - пообещал Маск, добавив, что решение на самом деле оказалось "довольно простым", и оглядываясь назад, сотрудники его компании "чувствуют себя немного глупо".


Источник: ФОКУС



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