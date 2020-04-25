Как это было в Одессе

Репрессированные паспорта

Все, кто делает революции, прежде всего обещают народу равенство и свободу. И перво-наперво отменяют те институты государства, которые существовали до них. Но проходит совсем немного времени, и эти институты восстанавливают, порой еще в более жесткой форме, чем было ранее. Потому, что анархия – вовсе не мать порядка, а прародительница хаоса и беззакония. Так было и при становлении советского государства.

Один из лозунгов социал-демократов перед революцией относился к существующей в Российской империи паспортной системе.

«Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения? Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта, чтобы ни один урядник, ни один земской начальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно», – обращался В.И. Ульянов из Лондона «К деревенской бедноте» в далеком 1903 году.

Скорее всего тогда Владимиру Ильичу и в голову не могло прийти, что революция уже на пороге и скоро ему и его соратникам придется воплощать свои призывы и лозунги в жизнь.

Все смешалось в паспортах и визах

Как всегда в подобных случаях, обвинения в закабалении были несколько преувеличены. Паспортная система, введенная государством для внутреннего употребления, имела целью некоторое упорядочение передвижения его граждан по просторам огромной страны. И ее, конечно, не сравнить с жестким институтом прописки, введенной потом в СССР.

До 1903 года в Российской империи имели хождение удостоверения личности, в документах они именовались «видами на жительство». Затем «Положение о видах на жительство» было дополнено «Уставом о паспортах» и документы стали называться паспортными книжками, паспортами и бесплатными видами на отлучку, – рассказывает экскурсовод музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области, кандидат юридических наук Светлана Кривчук-Новак. – Дворянам, офицерам, почетным гражданам и купцам выдавали бессрочные паспортные книжки. Мещанам, ремесленникам и сельским обывателям – паспорта на один год или паспортные книжки сроком на пять лет. При этом бесплатные виды на переезд могли получить пострадавшие от стихийных бедствий, пожаров или неурожаев.

Подлинная паспортная книжка того времени хранится в экспозиции музея. Прочитав ее, можно убедиться, что ни о каком «крепостном праве» для рабочего люда речь не идет.

Однако большевики свое слово держат (по крайней мере на первых порах). И к концу ноября 1917 года появляется Декрет ВЦИК и Совнаркома «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и, соответственно, паспортной системы. Далее, один за другим, появляется ряд правительственных указов и постановлений об упорядочении получения внутренних документов, удостоверяющих личность, и внешних, дающих право на въезд, а главное, на выезд из страны.

Отмененные ранее паспорта фактически возрождаются в обязательных для удостоверения личности «трудовых книжках», и при этом всем гражданам РСФСР предоставляется полная свобода передвижения по стране.

Потом, согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении личности», все предыдущие документы, в том числе и трудовые книжки, аннулируются. Освобожденные от документальных оков граждане, конечно, могут получить удостоверение личности, однако процедура не считается обязательной.

Вот что пишут в Вечернем выпуске «Известий» за 1923 год:

«ВЦИК постановил отменить трудовые книжки, паспорта и другие виды на жительство для граждан РСФСР внутри страны. Во всех случаях, когда гражданину РСФСР следует удостоверить свою личность перед органами управления, считается достаточным предоставить письменное удостоверение о личности, выдаваемое в городах милицией, а в сельских местностях исполкомами по месту жительства, по форме, установленной НКВД, на срок не менее трех месяцев. Не выдаются документы лицам, не достигшим 16 лет. Им могут быть выданы удостоверения по просьбе родителей».

Вся эта чехарда постановлений требует дополнительных разъяснений, которые тут же появляются в центральных и местных газетах.

Вот тебе, бабушка, и отмена паспортов

Так, в одесском Вечернем выпуске «Известий» выходит статья под названием «Единый вид на жительство».

«Ввиду различных толкований постановления ВЦИК и СНК от 20 июня о едином виде на жительство наркомвнудел разъясняет. Сведения о совершенном упразднении документа, удостоверяющего личность гражданина, неверны. Документ, удостоверяющий личность, необходим для нормального учета населения. Реформа заключается в том, что взамен разнообразного вида удостоверений вводится единого типа документ. Для получения такого вида документа необходимо предоставить выписку из метрической книги либо удостоверение со службы, а в случае необходимости – удостоверение от сельсовета. Если же у гражданина никаких документов не окажется, то его личность может быть установлена судом на основании показаний свидетелей. Удостоверения выдаются всем гражданам (за исключением не достигших 16 лет, военных Красной Армии и флота и морского торгового флота) на срок от года до трех лет».

А далее следует приписка, суть которой дает невероятные возможности мошенникам и аферистам всех мастей, и они, конечно, ею воспользуются.

«Бланки удостоверений, – указано в статье, – печатаются в центре и будут разосланы на места, которые приступят к выдаче документов, не ожидая аннулирования старых».

Вот где простор для разночтений! И поди потом узнай, то ли этот гражданин просто еще не получил документ нового образца, то ли совсем другой гражданин прячется за документами другого гражданина, уже успевшего обзавестись новеньким, с иголочки, удостоверением личности.

Не будем забывать о том, что народ в то лихое время получил от большевиков еще одно право – поменять, буде на то желание, свое имя, отчество и фамилию на любое другое, хоть бы и вымышленное.

В Вечернем выпуске «Известий» за 18 мая 1923 года поют дифирамбы этому нововведению, а заодно еще раз растолковывают процедуру полного изменения личности.

«В старые времена, при господах буржуазии и цензурном режиме, это сделать было непросто и даже невозможно. Об этом должны были просить царя. «До бога высоко, до царя далеко», – говорили в народе. Отсюда и получались такие истории, что Максим Горький, уже ставший под этим именем писателем, известным по всему свету, по паспорту все время числился лицом податного сословия малярного цеха Пешковым. Октябрьская революция и рабоче-крестьянская власть уничтожила всякие преграды для лиц, желающих переменить фамилию. Любой гражданин РСФСР может теперь изменить по своему желанию фамилию и имя. Для этого надо подать заявление народному судье по месту жительства, и если не поступает ни от кого протеста, то подавший заявление получает новую фамилию и имя, которые вписываются в его документы. В советской республике не существует никаких формальностей – все зависит от личного желания гражданина», – в упоении заключает корреспондент.

– Представьте себе – на дворе 1923 год. Хоть период «разгара нэпа» остался в прошлом, 1922 году, новая экономическая политика продолжает действовать, и так будет еще несколько лет. В стране голод, разруха, бандитизм. Ловят момент и процветают всевозможные мошенники и аферисты. Как удобно в это непростое время по собственному желанию переменить фамилию, имя, отчество. И затеряться, уходя от наказания, на просторах необъятной страны, – говорит заместитель директора – хранитель фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области Юрий Пучков.

Да, страна велика и далеко еще не везде может праздновать окончательную победу новый строй. Ищи-свищи переменившего фамилию, имя и отчество, а также выправившего новенький, с пылу-жару документ мошенника. Наверняка он потом еще всплывет где-нибудь в Средней Азии или на берегу Черного моря под личиной важного советского чиновника, продолжая плести сеть своих хитрых афер.

Однако но фоне всей этой свистопляски попадались и курьезные случаи. Так, поменявший имя и фамилию свободный гражданин захотел… вернуть ее обратно.

«Любопытное ходатайство поступило в нарсуд Первого участка, – сообщают «Известия». – Член союза «Всеработпрос» Гурьев в своем заявление говорит, что приняв в 1921 году вымышленное имя Ивана Ивановича Гвоздева, он ныне желает именоваться своим постоянным именем и фамилией Григория Семеновича Гурьева. Гурьев в настоящее время находится на полевых работах, и его ходатайство будет заслушано по его возвращении в Одессу».

Интересно знать, сколько раз гражданин РСФСР мог поменять по тем временам свое имя? И существовали ли на этот счет какие-либо ограничения?

Отдельного разговора стоит и система выдачи виз для прибытия и отбытия граждан за границу. Она еще не доведена до совершенства, и желающие оставить свою родину на время или навсегда еще вполне могут попытаться это сделать.

Они и пытаются. Но порой таким странным способом, что диву даешься.

Продолжение следует

Фото и документы из фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области