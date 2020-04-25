Как это было в Одессе

Репрессированные паспорта
Все, кто делает революции, прежде всего обещают народу равенство и свободу. И перво-наперво отменяют те институты государства, которые существовали до них. Но проходит совсем немного времени, и эти институты восстанавливают, порой еще в более жесткой форме, чем было ранее. Потому, что анархия – вовсе не мать порядка, а прародительница хаоса и беззакония. Так было и при становлении советского государства.
Один из лозунгов социал-демократов перед революцией относился к существующей в Российской империи паспортной системе.
Скорее всего тогда Владимиру Ильичу и в голову не могло прийти, что революция уже на пороге и скоро ему и его соратникам придется воплощать свои призывы и лозунги в жизнь.
Все смешалось в паспортах и визах
Как всегда в подобных случаях, обвинения в закабалении были несколько преувеличены. Паспортная система, введенная государством для внутреннего употребления, имела целью некоторое упорядочение передвижения его граждан по просторам огромной страны. И ее, конечно, не сравнить с жестким институтом прописки, введенной потом в СССР.
Подлинная паспортная книжка того времени хранится в экспозиции музея. Прочитав ее, можно убедиться, что ни о каком «крепостном праве» для рабочего люда речь не идет.
Однако большевики свое слово держат (по крайней мере на первых порах). И к концу ноября 1917 года появляется Декрет ВЦИК и Совнаркома «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и, соответственно, паспортной системы. Далее, один за другим, появляется ряд правительственных указов и постановлений об упорядочении получения внутренних документов, удостоверяющих личность, и внешних, дающих право на въезд, а главное, на выезд из страны.
Отмененные ранее паспорта фактически возрождаются в обязательных для удостоверения личности «трудовых книжках», и при этом всем гражданам РСФСР предоставляется полная свобода передвижения по стране.
Потом, согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удостоверении личности», все предыдущие документы, в том числе и трудовые книжки, аннулируются. Освобожденные от документальных оков граждане, конечно, могут получить удостоверение личности, однако процедура не считается обязательной.
Вот что пишут в Вечернем выпуске «Известий» за 1923 год:
Вся эта чехарда постановлений требует дополнительных разъяснений, которые тут же появляются в центральных и местных газетах.
Вот тебе, бабушка, и отмена паспортов
Так, в одесском Вечернем выпуске «Известий» выходит статья под названием «Единый вид на жительство».
А далее следует приписка, суть которой дает невероятные возможности мошенникам и аферистам всех мастей, и они, конечно, ею воспользуются.
«Бланки удостоверений, – указано в статье, – печатаются в центре и будут разосланы на места, которые приступят к выдаче документов, не ожидая аннулирования старых».
Вот где простор для разночтений! И поди потом узнай, то ли этот гражданин просто еще не получил документ нового образца, то ли совсем другой гражданин прячется за документами другого гражданина, уже успевшего обзавестись новеньким, с иголочки, удостоверением личности.
Не будем забывать о том, что народ в то лихое время получил от большевиков еще одно право – поменять, буде на то желание, свое имя, отчество и фамилию на любое другое, хоть бы и вымышленное.
В Вечернем выпуске «Известий» за 18 мая 1923 года поют дифирамбы этому нововведению, а заодно еще раз растолковывают процедуру полного изменения личности.
«В старые времена, при господах буржуазии и цензурном режиме, это сделать было непросто и даже невозможно. Об этом должны были просить царя. «До бога высоко, до царя далеко», – говорили в народе. Отсюда и получались такие истории, что Максим Горький, уже ставший под этим именем писателем, известным по всему свету, по паспорту все время числился лицом податного сословия малярного цеха Пешковым. Октябрьская революция и рабоче-крестьянская власть уничтожила всякие преграды для лиц, желающих переменить фамилию. Любой гражданин РСФСР может теперь изменить по своему желанию фамилию и имя. Для этого надо подать заявление народному судье по месту жительства, и если не поступает ни от кого протеста, то подавший заявление получает новую фамилию и имя, которые вписываются в его документы. В советской республике не существует никаких формальностей – все зависит от личного желания гражданина», – в упоении заключает корреспондент.
– Представьте себе – на дворе 1923 год. Хоть период «разгара нэпа» остался в прошлом, 1922 году, новая экономическая политика продолжает действовать, и так будет еще несколько лет. В стране голод, разруха, бандитизм. Ловят момент и процветают всевозможные мошенники и аферисты. Как удобно в это непростое время по собственному желанию переменить фамилию, имя, отчество. И затеряться, уходя от наказания, на просторах необъятной страны, – говорит заместитель директора – хранитель фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области Юрий Пучков.
Да, страна велика и далеко еще не везде может праздновать окончательную победу новый строй. Ищи-свищи переменившего фамилию, имя и отчество, а также выправившего новенький, с пылу-жару документ мошенника. Наверняка он потом еще всплывет где-нибудь в Средней Азии или на берегу Черного моря под личиной важного советского чиновника, продолжая плести сеть своих хитрых афер.
Однако но фоне всей этой свистопляски попадались и курьезные случаи. Так, поменявший имя и фамилию свободный гражданин захотел… вернуть ее обратно.
«Любопытное ходатайство поступило в нарсуд Первого участка, – сообщают «Известия». – Член союза «Всеработпрос» Гурьев в своем заявление говорит, что приняв в 1921 году вымышленное имя Ивана Ивановича Гвоздева, он ныне желает именоваться своим постоянным именем и фамилией Григория Семеновича Гурьева. Гурьев в настоящее время находится на полевых работах, и его ходатайство будет заслушано по его возвращении в Одессу».
Интересно знать, сколько раз гражданин РСФСР мог поменять по тем временам свое имя? И существовали ли на этот счет какие-либо ограничения?
Отдельного разговора стоит и система выдачи виз для прибытия и отбытия граждан за границу. Она еще не доведена до совершенства, и желающие оставить свою родину на время или навсегда еще вполне могут попытаться это сделать.
Они и пытаются. Но порой таким странным способом, что диву даешься.
Продолжение следует
Фото и документы из фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области