Болото как образ победы ВИДЕО

Избирательная кампания была скоротечная, путанная и неинтересная. Неинтересная прежде всего потому, что не существовало соревнования прорывных идей – концепций развития города. А было хаотичное переписывание кандидатами друг у друга констатаций городских проблем, без какого-либо системного анализа. Никто из них не задался вопросом: а почему, собственно, эти проблемы возникают? Программы писались по принципу: «За все хорошее против всего плохого».

Во многих случаях, стороннему наблюдателю сложно было разобраться, то ли сами кандидаты тупые, то ли наоборот, кандидаты считают тупым электорат, заранее понижая планку избирательной агитации.

Чтобы подстраховаться от вероятного роста влияния региональных партий, в Киеве в этом году приняли изменения в Избирательный кодекс, дав преимущества общеукраинском партиям. Однако, украинские олигархи, спонсоры общенациональных партий, финансируют и региональные партийные проекты, «раскладывая яйца по разным корзинам».

В итоге избиратель может снова промахнуться: желая избрать местную власть, которая будет уделять больше внимания состоянию инфраструктуры города и села, он может получить в итоге лишь лоббистскую группу одного из олигархов.

Предпочтение украинцами региональных партийных проектов — это и своеобразный протест против политики центральных властей и крупных оппозиционных политических сил, лениво собирающих электоральный нектар с традиционных игр в поддавки с властью.

Региональные же партийные проекты смогли подтянуть в свои ряды местных политиков, знакомых избирателям уже много лет. Однако получив свое, местные партийные проекты, сыграв на оппозиционных настроениях, с легкостью предадут своего избирателя, перейдя на сторону центральной власти, как только это будет им выгодно.

Любая разумная партия власти позиционирует себя как центристская, объединяющая сила, исключением, пожалуй, был «сивочолый гэтьман» с его неистовым желанием насильственно загнать страну в затхлое гетто «АрМоВира», за что он собственно и был наказан на выборах.

Вполне разумная, но невыразительная, попытка Зеленского сформировать новый центр в украинском политикуме, похоже, окончательно провалилась. Эти планы погубила, с одной стороны, слабость и непродуманность его курса, с другой – радикализм и нетерпимость самого украинского общества, уставшего от невнятной политики имитации и лавирования. Одни выискивают в Зеленском черты Порошенко, другие Януковича и все вместе отвергают его неумелые, попытки найти формулу общенационального консенсуса.

Громкая победа Зеленского в 2019 году оказалась в итоге лишь иронией судьбы, за которой стояло анархическое стремление украинского общества скинуть очередного «гетьмана», а не реальное стремление к более цивилизованному государству. Между тем новая активизация регионального раскола в украинской политике неизбежно породит запрос и на объединяющий, центристский проект, реализовывать который будут уже без Зеленского.