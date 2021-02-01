Плановое уничтожение атомной энергетики ведет к непрогнозируемому росту тарифов

20 января своим решением Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем одобрил передачу в свое прямое управление крупнейшего госпредприятия Украины НАЭК «Энергоатом». Так, будто бы лишь «выполняют условия третьего энергетического пакета Евросоюза», не помышляя о новом переделе энергетики в интересах провластных бизнес-групп.

При этом в начале января Украина возобновила закупку электроэнергии у Беларуси, удивив специалистов атомной отрасли: почему имея 15 атомных блоков, покупаем у другой страны, едва запустившей свой первый атомный реактор? Неужели четыре украинские АЭС уже не способны покрыть текущие потребности (сильно сократившиеся после 2013 года, когда Украина сама экспортировала электроэнергию)?

Что происходит с потенциалом стратегически важной атомной отрасли, согласился пояснить доцент кафедры АЭС Одесского национального политехнического университета (ОНПУ), кандидат физико-математических наук Олег Зотеев.

– В атомной энергетике Украины за 34 года после аварии в 1986 г. на четвертом блоке Чернобыльской АЭС не случалось существенных аварий. За счет чего обеспечена эта безопасность и насколько велики были затраты?

– Основные затраты по ликвидации последствий Чернобыльской аварии и повышении безопасности эксплуатации АЭС были сделаны еще во времена СССР. Но и после 1991 г. в эту модернизацию вложены значительные средства – порядка миллиарда долларов. В результате в настоящее время специальные миссии Всемирной ассоциации операторов атомных станций подтверждают высокий уровень безопасности АЭС Украины.

– Почти все энергоблоки украинских АЭС построены еще в УССР из средств общесоюзного министерства, а в независимой Украине завершили в 2004 г. (до «майдана-1») достройку лишь двух блоков: четвертого на Ровненской АЭС и второго – на Хмельницкой АЭС. Строительство еще двух блоков на ХАЭС заморожено. Нет необходимости, не хватает средств или чего-то еще?

– Во-первых, действительно средств на достройку нет, во-вторых, снизился спрос на электроэнергию из-за остановки и ликвидации многих промышленных предприятий. Кроме того, в руководство Украины пришли люди, старающиеся следовать (часто некритично) европейской моде. А в Европе некоторые страны – в первую очередь Германия («экономический локомотив») – отказываются от атомной энергетики.

– Руководители госпредприятия НАЭК «Энергоатом» публично не возмущаются, но известно, что в 2020 году регулятор энергорынка вынуждал продавать производимую на АЭС электроэнергию дешевле себестоимости ее генерации. Насколько это обостряет риски поломок на АЭС и сбоев в их работе?

– АЭС Украины сейчас – в том числе из-за действий регуляторных органов – испытывают хронический недостаток средств для проведения качественных регламентных ремонтов и замены устаревшего оборудования. Это, безусловно, повышает риски возникновения аварий.

Кроме того, со стороны заинтересованных «игроков» энергорынка ГП НАЭК «Энергоатом» испытывает давление с целью снизить его долю в производстве электроэнергии. Из-за этого участились перерывы в работе отдельных блоков или их эксплуатация на пониженной мощности, что вредно влияет на техническое состояние агрегатов.

– Генерацию электроэнергии на АЭС снижают из-за внедрения «зеленой энергетики»? Как это влияет на величину тарифов для населения?

– Сейчас в энергобалансе Украины доля ВИЭ (возобновляемых источников энергии, из которых наиболее часто используют солнечные лучи и ветер. – Ред.) составляет примерно 10% с тенденцией к увеличению. АЭС Украины в 2020 г. произвели 51,2% всей электроэнергии страны, остальную – генерировали на ТЭС, ГЭС и ГАЭС.

Всю поставляемую в электросети электроэнергию от различных генераций физически «смешивают» (суммируют), но потом производят денежные расчеты дифференцированно. При этом установлена плата производителям за киловатт электроэнергии с ТЭС – примерно в три раза выше, чем с АЭС. А за поставляемую от ВИЭ – платят в 5-8 раз выше, чем за «атомный киловатт». Отсюда все беды населения по повышению тарифов. Ведь долю дешевой энергии от АЭС стремятся уменьшить, а долю энергии от ВИЭ и тепловой генерации – наращивать…

– Вынашивались идеи приватизации некоторых энергоблоков украинских АЭС, как, впрочем, и ГП НАЭК «Энергоатом» в целом. Можно ли так вывести атомную энергетику из упадка или это усугубит ситуацию (в вопросах безопасной эксплуатации, переработки отходов и т. д.)?

– Безусловно, приватизация АЭС в наших условиях приведет, в лучшем случае, к досрочному выводу некоторых блоков из эксплуатации, а про худший вариант не хочется даже думать…

В выборе путей развития атомной энергетики Украине технологически более подходит пример Франции, где АЭС находятся в государственной собственности и гарантированно обеспечивают стране до 80% всей потребляемой электроэнергии. Опыт Франции поучителен и тем, что она – одна из немногих стран, где налажена переработка отработавшего ядерного топлива и за утилизацию ядерных отходов не надо платить иностранным партнерам.

– В последние годы из Украины массово выезжают в другие страны специалисты высокой квалификации. Насколько этому поддались работники АЭС и где они находят применение своим способностям?

– К огромному сожалению, отток высококлассных специалистов затронул и атомную отрасль. Вызвано это объективными обстоятельствами, и в первую очередь – снижением уровня оплаты труда. Сравнивая нынешние условия найма атомщиков за рубежом и в Украине, приходится признать: уровень оплаты их труда в России выше – в 2,5-3 раза, в Европе и США – в 5-6 раз. Это вызывает у нас, естественно, такие отъезды.

Кроме того, на отечественных АЭС становится все трудней работать из-за нехватки запасных частей, необходимых для нормальной эксплуатации оборудования, что создает дополнительно стрессы, ухудшая психофизическое состояние персонала АЭС. Поэтому, к сожалению, наши специалисты-атомщики уезжают обеспечивать энергетическую безопасность других стран.

– Украинские атомщики не имеют в правительстве «лоббистов» своих интересов. Что должно случиться, чтобы нынешние власти «почулы» жалобы тружеников атомной энергетики и помогли решать накопившиеся проблемы отрасли?

– Профсоюз работников атомной отрасли неоднократно проводил акции протеста против попыток разгромить и растащить атомный энергокомплекс, а также дезорганизовать управление этой стратегической отраслью. В 2020 г. в руководстве ГП НАЭК АО «Энергоатом» был сменен весь состав высококвалифицированных управленцев во главе с Ю.А. Недашковским. Однако боюсь, что «почуют», лишь если произойдет (не дай Бог!) какая-нибудь серьезная авария.

– Повлияла ли текущая ситуация на развитие отечественных НИОКР в атомной отрасли?

– С научно-исследовательскими работами в сфере эксплуатации АЭС складывается ситуация драматичная. Еле-еле выживают основные ядерные центры Украины: НЯЦ ХФТИ (Харьков) и Институт ядерных исследований НАН Украины (Киев), занимавшие во времена СССР достойные места в мировой науке. Почти не работает единственный в Украине ядерный исследовательский реактор ВВР-М, где мне посчастливилось работать в течение 14 лет в 70-80 годы прошлого века. А ведь страна, эксплуатирующая ядерные установки, должна иметь свою исследовательскую базу, чтобы разрабатывать повышающие безопасность методики и новые ядерные технологии.

На кафедре АЭС ОНПУ пока еще продолжают важные исследования по повышению безопасности и надежности АЭС, а также по продлению ресурса блоков атомных станций. Однако практически все они не получают должного финансирования со стороны государственных структур. Это грозит ликвидацией существующей в Украине научной школы атомщиков.

Особенно критично в этих условиях снизить уровень инженерно-технической подготовки эксплуатационников. Известно, что Чернобыльская авария была, не в последнюю очередь, вызвана и ошибками персонала. И если не принять срочных мер по улучшению условий подготовки таких специалистов, то через 10-15 лет, когда выйдут на пенсию нынешние «зубры» эксплуатации и ремонта АЭС, принять у них вахту будет некому!

– А какие возникли проблемы в подготовке специалистов-атомщиков? Как исправить ситуацию?

– Известно, что успешное развитие любой сферы человеческой деятельности напрямую связано с тем, насколько она привлекательна для молодежи. Впитывая самые новейшие достижения науки, атомная энергетика, как никакая другая отрасль народного хозяйства, зависит от ума, энергии и устремлений молодых специалистов. Приоритетность задачи сохранения и передачи знаний в области атомной техники акцентирует и МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. – Ред.).

Для Украины задача качественной подготовки инженеров по эксплуатации АЭС – дело первостепенной государственной важности. Их обучение сейчас в стране осуществляют три вуза: Одесский НПУ (с 1964 г.), Киевский политехнический университет (с 1991 г.), Львовская политехника (с 2014 г.). Эта «кузница кадров» способна удовлетворять текущие потребности украинских атомных станций. За прошедшие годы одна лишь наша кафедра АЭС ОНПУ подготовила более пяти тысяч требуемых высококлассных специалистов, которые ныне составляют костяк среднего и высшего звена управления АЭС Украины. Сотрудничество ОНПУ с персоналом АЭС Украины включает новые методы. В частности, открыты филиалы Центра последипломного образования (ЦПОИПП) на Запорожской, Южно-Украинской и Ровненской АЭС, что позволило сотрудникам этих станций без отрыва от производства получать первое высшее образование по специальности «Атомная энергетика» либо получать диплом по этой специальности, обучившись по программе второго высшего образования.

И должностные лица, ответственные за профессиональную подготовку атомщиков, «убаюканы» сегодняшним, пока еще относительно благополучным, положением дел в этой сфере. При этом игнорируют новую обостряющуюся проблему – спад интереса украинской молодежи к работе в атомной отрасли. Часто будущие студенты просто не знают, как высоко востребованы наши атомщики в Украине и за рубежом, а потому ищут иные новомодные специальности. А многие изначально настроены на гуманитарные специальности, не развив навыки изучения инженерных наук.

Корни этой деградации – в падении качества изучения в средней школе естественных наук, к чему привела продолжающаяся перестройка отечественной системы образования. Этот процесс целенаправленно направляют из-за рубежа, затронув и вузы после присоединения Украины к Болонскому процессу. Пробелы в базовом образовании поступающих студентов преподаватели «старой закалки» пытаются устранять дополнительными экскурсами на лекциях, подбором наглядных примеров, развитием познавательного интереса обучаемых. Но требуется срочная коррекция базовых программ и качества обучения естественным наукам. Не случайно в странах Запада и России этой проблеме стали уделять больше внимания.

– Высок ли риск остановки работы АЭС Украины, как ранее закрыли массу промышленных предприятий, и кому выгодно такое «преобразование» нашей энергетики?

– Это, увы, не пустые опасения. Например, одним из условий дальнейшего «приближения к Европе» чиновники Евросоюза ставят вывод из эксплуатации первого и второго блоков Ровненской АЭС, где работают самые надежные в мире реакторы ВВЭР-440. Пока еще неимоверными усилиями персонала этой станции удается в условиях острейшей нехватки финансовых и материальных ресурсов продлевать сроки эксплуатации этих блоков, но ситуация крайне неустойчива. Опасны и любые импульсивные решения, направленные на приватизацию (полную или частичную) АЭС, они грозят непоправимыми последствиями и, как минимум, новыми повышениями тарифов на электроэнергию.

А выгоду от развала нашей атомной отрасли смогут получить поставщики энергии из других стран и те олигархические структуры, которые сейчас продвигают генерацию от ВИЭ под прикрытием ложных доводов о «защите природной среды». Им только отечественной Греты Тунберг не хватает!

Трансформируют энергетику не в интересах народа Украины

Признание украинскими атомщиками угрозы «сворачивания» их высокотехнологичной отрасли – тревожный знак. Подтверждающие это факты, увы, добавляются. Кроме критикуемого экспертами (за снижение ядерной безопасности и признаки коррупции) решения КМУ перехватить управление ГП НАЭК «Энергоатом», активизировались «ликвидаторы» атомной энергетики Украины. Их агенты проявились среди... нынешних «народных депутатов». Там по инициативе главы парламентского подкомитета по ядерной энергетике Остапа Шипайло, молодого миллионера из львовской группы застройщиков (избран по списку «Слуг народа»), готовят ко второму чтению законопроект (№ 828-IX) об изменении ЗУ «Про ринок електричної енергії». Его цель указали в пояснительной записке: «поступове зменшення обсягу електричної енергії, що виробляється атомними станціями».

Этим программируют дальнейший опережающий рост тарифов на электроэнергию и ликвидацию технологических основ энергетической независимости Украины. Их опасное младореформаторство пока публично не оспорили даже представители «Энергоатома», которому готовят «поступове зменшення». Те, возможно, отвлечены обороной на другом фронте законотворчества политических коррупционеров, дальновидно усмотрев в тарифной дискриминации АЭС «гибридную войну по уничтожению Украины».

При этом свою заинтересованность в затеянной перестройке нашей энергетики уже не скрывают некоторые иностранные партнеры. Так, соорганизатор проекта «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз», член правления консорциума Ukraine Power Bridge Company Гжегош Станиславский, ратуя за снабжение через Польшу других потребителей в ЕС (дешевой) электроэнергией Хмельницкой АЭС, дал этому посредничеству велеречивое обоснование:

«Энергоміст же – це гарантія стабільного постачання до країн ЄС доступної та «зеленої», тобто безвуглецевої, електроенергії… він має геополітичне значення не тільки для «Енергоатома» і держави Україна, а передусім для країн Європи, які вимушені боротися за власну енергетичну незалежність».

В хитрые планы «борцов за энергонезависимость ЕС» и «озеленение» их энергетики кто-то кулуарно внес ЦУ: заодно использовать, как доноров, украинских потребителей, завышая внутренние тарифы до «европейских» величин. Но такая бизнес-стратегия сродни финансовому вампиризму и неприемлема для народа, не утратившего инстинкт самосохранения и класс отечественных интеллектуалов: хватит нас обирать!