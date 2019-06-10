АНОНС Слова № 22 1351 ВИДЕО

6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Когда-то стихи Пушкина входили в нашу жизнь с раннего детства и сопровождали нас на протяжение всего жизненного пути. Знать Пушкина – это было что-то такое же простое и естественное, как говорить, как дышать. Эти стихи были частью каждого человека, который говорит по-русски. Сейчас в Украине все сложно. «Лукоморье» дети учат в переводе. Но гений Пушкина от этого не умаляется и тем, кто захочет, я уверена, никакие мовные законы не запретят – читать, учить, любить, восхищаться настоящей поэзией.

6 июня в Украине еще один праздник – день журналиста, с чем я еще раз поздравляю всех коллег.

Сегодня в анонсе 22 номера газеты «Слово» мы как обычно расскажем вам о том, что наиболее интересного произошло в стране и в мире на этой неделе и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко. «Есть ли шанс для Юго-Востока?»

Громкая инаугурационная речь президента Зеленского с акцентом на необходимости роспуска Верховной Рады оставила в тени важное событие: мэры Одессы и Харькова – Геннадий Труханов и Геннадий Кернес - объявили о создании новой политической силы «Партия мэров городов», которая может сильно перекроить политическую карту грядущих выборов в Верховную Раду.

Вы действительно считает, что может? Что на сегодняшний день об этом говорит?

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Эта партия могла бы провести в Раду большое количество людей, если озвучила эмоциональную повестку, попадающую в чувства избирателей Юго-Востока. А это темы войны, бедности и оголтелой русофобии. В таком случае партия «Доверяй делам» сможет за короткое время подобрать тех избирателей Юго-Востока, которые отсеются от партии Владимира Зеленского, если тот не успеет занять внятную не противоречивую позицию по этим вопросам. На самом же деле вопрос стоит так: кто первый – тот и в дамках! Если внятную позицию не займут ни те, ни те, эти голоса достанутся «Оппозиционной платформе».

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Подробнее о том, почему жители юго-востока уйдут от Зеленского и кто мог бы собрать их голоса – читайте в колонке редактора.

Антон Кравчик. «Мовный суицид украинского государства»

Украине с ее «языковым законом» не видать добра, и если вразумления не случится, то случится «конец жизни и конец истории». С таким прогнозом выступил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя внедрение закона о «тотальной украинизации». Об этом политолог написал в социальной сети.

А почему он так считает и с ним, я так понимаю, соглашается автор, Антон Кравчик.

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Мнение политолога таково: «Там, где начинается принуждение, квоты, короче говоря, СССР, там добра не будет. И жизни не будет. Там конец истории любого государства». Напомним, что Президент Порошенко, который называл себя «русскоязычным» перед 2 туром выборов, подписал антиконституционный закон о мове. Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону. К чему это все приведет нашу и без того расколотую страну, читайте в материале Антона Кравчика.

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Никита Додон. «О декоммунизации и о том, как пособники нацистов стали «репрессированными»

Самовольный снос в Харькове бюста маршалу Жукову, устроенный 3 июня отрядами «Национального корпуса» в том числе и для устрашения участников съезда партии «Доверяй делам» зримо подтвердил, что такие «парамилитарные формирования» не чтут законы Украины, присвоив себе «право» унижать сограждан. Попутно высветилась и другая проблема - отнятие законных прав у городских советов и иных органов местного самоуправления, хотя круг их обязанностей якобы расширили.

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Нынешние парламентарии действительно попирают права «местного самоуправления», а процедуры проведения местного и всеукраинского референдумов – заблокировали, добившись от судей Конституционного суда принятия весьма спорного решения. Скандальным вызовом правосудию стало превращение де-факто в «надсудебную» инстанцию так называемого «Института национальной памяти» Вятровича.

О том, как без всякого общественного обсуждения был принят закон о «реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов» и кого нынче считают репрессированными, предоставляя им разнообразные льготы – читайте в материале Никиты Додона.

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Елизаета Радишевская. «Расчеловечивание».

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом пьяные полицейские ранили в голову из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика. К вечеру 3 июня ребенок умер в киевской больнице.

В принципе, это все! Все, что можно сказать о сегодняшнем состоянии не только нашей правоохранительной системы – страны вообще!

Что происходит с нашей страной, ее реформами, ее полицией. Кто и почему должен уйти в отставку в связи с произошедшей трагедией и поможет ли это нашему обществу – в материале Елизаветы Радишевской

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного вы можете найти на страницах 22 номера газеты «Слово»