АНОНС Слова № 16 1395 ВИДЕО

Пока Евросоюз постепенно снижает требования карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в нашей стране все ровно наоборот. В Кабмине назвали условия возможного смягчения карантина Ограничительный режим из-за вспышки коронавируса планируют ослабить после 11 мая. Это станет возможным, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не будет изменяться либо не превысит 5% в сутки. Также больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. В таком случае с 11 мая в Украине откроют парки и скверы, учреждения торговли непродовольственными товарами, часть объектов бытовых услуг, при соблюдении ими противоэпидемических требований.

Игорь Назаренко. «Медреформа – поворот ни туда»

«Есть премия Нобелевская, а есть Шнобелевская – её вручают за открытия, которых лучше было не делать, или «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». Вот, например, в прошлом году учёные из нескольких стран доказали, что намагниченные мёртвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они тоже намагничены. Какие открытия сделала наша власть в связи с эпидемией коронавируса?

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Капиталистическая модель «медицины наживы», которую нам усиленно задвигают в виде медреформы существует по принципу: «чем вам хуже, тем нам лучше» по сути в ней мало что остается от принципов, заложенных в клятве Гиппократа. Служение низведено до уровня услуги, а цель услуги – извлечение прибыли. Порою неправомерной, поскольку ее приобретатель поставлен незавидное положение. Выбор его не велик, терпеть боль и страдания, либо отдать последние деньги. Но и не это, как оказалось, самое худшее …

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Подробнее о капиталистической модели здравоохранения и почему у нас не будет работать страховая медицина читайте в колонке редактора.

Никита Додон «Саботаж «легализации» референдумов затянулся»

Всё более карикатурно подтверждается в Украине правота слов Юлиуса Фучика:

«…бойтесь людей равнодушных — именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете».

Особо опасно, если таких равнодушных пускают во власть. Большинство мандатов в Верховной Раде как известно заполучила сборная малоизвестных ряженых от фантомной партии «Слуга народа», которые продолжили фарс массовой «штамповки» антиконституционных законов, однако злостно саботируют законы нужные, например, разблокирование правил проведения в стране референдумов.

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История украинских референдумов полна несправедливости и удавшихся попыток узурпации власти, но всех переплюнули политиканы, дорвавшиеся до власти после «Евромайдана». Как все происходило и сможет ли украинский народ открыто заявлять свою волю по важнейшим вопросам мы узнаем, прочитав материал Никиты Додона.

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Елена Антонова Репрессированные паспорта

Все, кто делают революции, прежде всего обещают народу равенство и свободу. И перво-наперво отменяют те институты государства, которые существовали до них. Но проходит совсем немного времени, и эти институты восстанавливают, порой еще в более жесткой форме, чем было ранее.

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«Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения? Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта, чтобы ни один урядник, ни один земской начальник не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно», – обращался В. И. Ульянов из Лондона «К деревенской бедноте» в далеком 1903 году. Скорее всего тогда Владимиру Ильичу и в голову не могло прийти, что революция уже на пороге и скоро ему и его соратникам придется воплощать свои призывы и лозунги в жизнь.

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О том, как решались вопросы паспартизации перемены фамилий имен и отчеств при молодой советской власти вы узнаете, причитав статью Елены Антоновой

Сергей Кивалов взял под патронат Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре

Партию многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Национального университета «Одесская юридическая академия», получил Дом милосердия при Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре. Маски привез и передал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

Светлана Чумаченко Международная академическая школа «Одесса» готова принять 1100 учеников уже 1 сентября

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Ни одна школа в Украине не имеет таких комфортных условий для учебы, спорта и досуга, какие будут у учеников инновационной школы «Одесса» по адресу Академическая, 30. При этом, Сергей Кивалов подчеркивает: обучение будет доступно каждому жителю Одесского региона.

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Все подробности о Международной академической школе «Одесса» вы узнаете ознакомившись с материалом Светланы Чумаченко

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