«Одесский транзит – 1945»: лекция Александра Сурилова о забытых страницах послевоенной истории

В кают-компании городской библиотеки №2 имени Константина Паустовского состоялась открытая лекция известного историка и краеведа Александра Сурилова на тему «Одесский транзит: как в 1945 году бывшие иностранные военнопленные возвращались через Одессу домой».

Заведующая библиотекой Карина Апаринова в своем вступительном слове подчеркнула особую значимость темы для исторической памяти Одессы и её жителей:

«Лекция Александра Сурилова возвращает нас к одному из самых интересных и малоизвестных эпизодов в истории города. Одесса всегда была перекрёстком народов, культур и судеб — и летом 1945-го она стала для тысяч людей настоящими воротами домой».





Город-порт, ставший Вавилоном

«Лето 1945 года выдалось для одесситов незабываемым», — отметил Александр Сурилов. — «Город словно превратился в новый Вавилон. На улицах можно было услышать десятки языков — английский, французский, немецкий, итальянский, румынский, польский, голландский. Через Одессу прошли представители 29 наций. Здесь пересекались судьбы победителей, бывших узников концлагерей, интернированных, и даже тех, кто вчера еще был по другую сторону фронта».

Историк рассказал, что для десятков тысяч людей Одесса стала первой точкой на пути к дому после освобождения из немецкого плена. Только за лето 1945 года через одесские порты прошло около 60 тысяч иностранных военнопленных и интернированных, направлявшихся в свои страны.

«Это была не просто репатриация, — подчеркнул Александр Сурилов. — Это была масштабная гуманитарная операция, в которой Одесса играла ключевую роль. Город стал мостом между Европой, пережившей катастрофу войны, и надеждой на возвращение к нормальной жизни».





Два транзитных лагеря и визит Клементины Черчилль

Для размещения репатриантов были созданы два специальных лагеря. В один из них, лагерь №186, приезжала лично удостовериться в условиях содержания бывших узников миссис Клементина Черчилль, супруга премьер-министра Великобритании.

«Жилось там, по воспоминаниям современников, довольно прилично, — рассказал историк. — Репатрианты получали жалование, питание было сносным, многие гуляли по городу, ходили на море. Им даже разрешали посещать танцы. Однако советские власти стремились поскорее отправить иностранцев домой — слишком уж контрастировали их посылки Красного Креста с реальностью голодного послевоенного быта».





Французская гауптвахта на Соборке

Отдельно Александр Сурилов рассказал об уникальных случаях из жизни «одесского транзита».

«Больше всего через Одессу прошло французов — около тридцати тысяч. Они жили в центре города, неподалёку от Соборной площади. Французы были темпераментные, шумные, устраивали пьяные ссоры, и по просьбе французской миссии советские власти даже организовали для них специальную гауптвахту», — с улыбкой отметил краевед.

С 1 июня 1945 года охрану гауптвахты несли сами репатрианты — с винтовками без патронов.

«История полна подобных деталей, которые делают события живыми, человеческими. Это не сухие архивы, а настоящая жизнь, полная эмоций и контрастов», — подчеркнул Александр Сурилов.





Судьбы и память

Лектор напомнил, что не всем репатриантам удалось вернуться домой. На Втором христианском кладбище Одессы покоится Джон Рэби, 25-летний валлиец, умерший от ран в мае 1945 года.

«На его надгробии — сфинкс, знак подразделения пограничников Южного Уэльса. Он лечился в Лермонтовском санатории, и к нему, как и к другим иностранцам, одесситы относились с теплом и уважением. Это — важная часть нашей общей памяти», — отметил Александр Сурилов.





Одесса как свидетельница великого возвращения

По словам историка, только за период с марта по август 1945 года из Одессы в Европу и Америку вышло 35 судов с репатриантами.

«Многие из них вели дневники, и благодаря этим записям сегодня можно восстановить атмосферу того времени, увидеть Одессу глазами людей, для которых она стала символом возвращения к жизни после кошмара войны», — добавил Александр Сурилов.



Лекция завершилась обсуждением и вопросами от слушателей. Одесситы благодарили Александра Сурилова за живой рассказ и за то, что он возвращает городу память о тех страницах истории, где пересекаются гуманность, судьба и честь.