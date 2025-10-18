В Украине планируется обновить перечень защищенных языков национальных меньшинств: соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду, и его принятие может изменить статус некоторых языков.

Ключевые тезисы:

В Украине предлагают исключить русский и молдавский языки из перечня защищённых языков национальных меньшинств.

Законопроект уже передан в Верховную Раду, и в случае поддержки в перечень защищённых языков войдут 12 языков.

В Украине хотят исключить из перечня защищённых языков русский и молдавский. Кроме того, в список хотят включить ещё два языка.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своём телеграм-канале.

По его словам, соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или меньшинственных языков» уже передан в Верховную Раду.

Согласно законопроекту, из перечня языков, защищённых в Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или меньшинственных языков, предлагают исключить русский и молдавский языки.

В то же время перечень хотят пополнить чешским языком. Также в документе «еврейский язык» хотят заменить на «иврит».

Если законопроект поддержит Верховная Рада, в список языков национальных меньшинств, которые будут защищаться в Украине, войдут:

белорусский;

болгарский;

гагаузский;

иврит;

крымскотатарский;

новогреческий;

немецкий;

польский;

румынский;

словацкий;

венгерский;

чешский.





Источник