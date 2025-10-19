Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Войти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Контакти
Информация к новости
Дата: Сьогодні, 10:00
Сообщить о ошибке
0
Сьогодні, 10:00
Престольне свято у Свято-Покровському чоловічому монастирі с. Маринівка
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
У нас появился канал в
Telegram
, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Ключевые слова:
Твитнуть
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Вернуться
Наш сайт
рекомендует:
Престольный праздник в Свято-Покровском скиту с. Мариновка
Престольный праздник в Свято-Покровском скиту с. Мариновка
В праздник Рождества в Свято-Успенском мужском монастыре будет совершена ночная Божественная литургия
В новогоднюю ночь будет совершена Божественная литургия в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре
Митрополит Агафангел совершил панихиду в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
19-10-2025
Дев'ятнадцять країн ЄС та Норвегія вимагають заходів щодо депортації афганців
19-10-2025
Євросоюз хоче прискорити згоду для "репараційної позики" Україні – Bloomberg
19-10-2025
Прощай, Космонавт: засновник та гітарист KISS Ейс Фрейлі помер у віці 74 років
19-10-2025
Престольне свято у Свято-Покровському чоловічому монастирі с. Маринівка
18-10-2025
95% стартапів розоряються, але зовсім не через поганий менеджмент.
18-10-2025
Поліція закликає накласти санкції на російський мультфільм "Маша і Ведмідь" – нардеп Юрчишин
18-10-2025
У Європарламенті описали схему вступу України до ЄС за наявності окупованих територій
18-10-2025
Рахункова палата виявила недоліки у виконанні програми захисту енергетичної інфраструктури
18-10-2025
В Україні хочуть змінити статус російської мови: що готують депутати
18-10-2025
У Болграді відзначили редактора міської газети «Дружба» почесною відзнакою «Народна довіра»
17-10-2025
В Україні визначили, якими будуть військові поліцейські: перевірки на блокпостах, право на зброю та нові стандарти підготовки
17-10-2025
Дороги чи електростанції?
17-10-2025
НАУКА В ДІЇ: ДІАЛОГ ІНСТИТУТУ З МОН УКРАЇНИ ПРО МАЙБУТНЄ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОЛОДІ
Відео
Дев'ятнадцять країн ЄС та Норвегія вимагають заходів щодо депортації афганців
Одесса 24
XML error in File: https://od24.info/rss.xml
16:30
19 жов
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТБ Програма "До Слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2025 Використання матеріалів дозволяється за умови розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2025