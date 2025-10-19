Сотрудники Подляского отделения Пограничной охраны обнаружили в пятницу туннель, соединяющий Беларусь с Польшей. Это уже второй такой туннель, найденный в этом году.

Туннель, позволяющий пересечь белорусско-польскую границу под землей, был обнаружен в Подляском воеводстве на северо-востоке Польши. Эту информацию подтвердил в посте на Х глава МВД страны Марчин Кервинский, который написал, что подкоп начинался и заканчивался примерно в 20 метрах от границы и был обнаружен благодаря передовым электронным системам.

Это уже второй туннель под польско-белорусской границей, который был обнаружен в этом году. Первый из них нашли в районе Наревки.

Оба туннеля были обнаружены с помощью электронных систем, недавно установленных в этом районе, сообщили местные чиновники. В июле значительный участок польско-белорусской границы был модернизирован, были установлены новейшие тепловизионные камеры.

В погранслужбе добавили, что в четверг было зафиксировано более 60 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, а с начала года их было более 26,7 тыс.

Польско-белорусская граница с 2021 года находится в центре миграционного и гуманитарного кризиса на восточном фланге Европейского Союза.

Правительство Польши утверждает, что это часть более широкой стратегии «гибридной войны», направленной на дестабилизацию региона.

Польша и ее союзники обвинили белорусское правительство в провоцировании кризиса путем привлечения мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Беларусь и перевозки их к границе с Польшей.

При этом на протяжении многих лет Польша подвергалась критике со стороны правозащитных организаций за свою реакцию на попытки незаконного пересечения границы. Особенно отмечалось использование метода силового выталкивания мигрантов обратно в Беларусь без предоставления им возможности подать заявление на убежище.

Источник