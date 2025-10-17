В Украине был разработан профессиональный стандарт военного полицейского. Документ определяет круг его обязанностей, права на применение силы и оружия, а также требования к образованию, квалификации и действиям во время военного положения. Военные полицейские будут действовать на блокпостах, обеспечивать правопорядок в войсках и нести службу в международных миссиях.

Об этом говорится в проекте, разработанном Главным управлением Военной службы правопорядка ВСУ.

Ключевые задачи военных полицейских

Согласно проекту профессионального стандарта, военный полицейский должен обеспечивать правопорядок в войсках, контролировать соблюдение дисциплины, проверять документы, проводить осмотры, а также изымать вещественные доказательства.

В его основные обязанности входят:

задержание военнослужащих и гражданских лиц;

составление протоколов об административных правонарушениях;

охрана военных объектов;

участие в патрулировании и обеспечении порядка во время военного положения.

Кроме того, военный полицейский должен самостоятельно оценивать ситуацию, принимать решения о задержании лиц, применении силы или спецсредств, а также нести персональную ответственность за соблюдение прав задержанных.

Право на применение силы и оружия

Законопроект определяет четкие пределы использования физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Полицейские обязаны действовать в соответствии с инструкциями и предупреждать нарушителей о намерении применить силу.

В документе прописано, что военные полицейские должны владеть приемами самообороны, знать правила использования дубин, наручников, газовых баллончиков, электрошокеров и огнестрельного оружия.

Также каждый из них должен быть способен оказать помощь после применения силы или оружия — останавливать кровотечения, восстанавливать дыхание, проводить сердечно-легочную реанимацию.

Служба во время военного положения

В период военного положения военные полицейские будут нести службу на блокпостах, проверять документы, осматривать транспорт и багаж, а также обеспечивать соблюдение комендантского часа.

Они будут действовать в составе патрулей военных комендатур и будут взаимодействовать с подразделениями Национальной полиции. Военные полицейские должны знать порядок ограничений передвижения, правила действия комендантского часа и реагирования на нарушение военного режима.

Работа за границей

Кроме внутренней службы, в профессиональном стандарте отмечено, что военные полицейские должны быть готовы выполнять задачи в составе международных миротворческих и гуманитарных миссий. Для этого они должны владеть английским языком и соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Подготовка и квалификация

Предполагается, что военные полицейские будут проходить специализированные курсы и получать сертификаты по прохождению профессиональной подготовки. Регулярные курсы повышения квалификации станут обязательными.

Для сержантского состава и техников определен квалификационный уровень от 2 до 4 за Национальной рамкой квалификаций.

Кандидаты на службу в военной полиции должны быть пригодны по состоянию здоровья, иметь базовую военную подготовку, не иметь судимостей и пройти психологическое тестирование.

Источник