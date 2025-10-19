Известный поклонникам как Космонавт, Эйс Фрэйли был одним из основателей группы KISS наряду с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Сообщается, что легендарный рокер испытывал проблемы со здоровьем после падения в этом году.

Эйс Фрейли, основатель KISS и гитарист рок-группы с момента её создания в 1973 году, скончался в возрасте 74 лет.

"Он умер мирно, в окружении семьи, в Морристауне, Нью-Джерси", - сообщил агент музыканта. Точная причина смерти пока не разглашается.

Ранее в этом году Фрейли отменил часть своего сольного тура 2025 года из-за «продолжающихся медицинских проблем», которые оказались связаны с падением, произошедшим в этом году.

В заявлении семьи рок-музыканта говорится, что они «полностью опустошены и убиты горем» и будут «дорожить всеми его лучшими воспоминаниями, его смехом и праздновать его силу и доброту, которые он дарил другим».

Бывшие коллеги Фрейли по группе Джин Симмонс и Пол Стэнли сделали следующее заявление для Page Six:

«Мы опечалены смертью Эйса Фрейли. Он был важнейшим и незаменимым рок-героем в одни из самых формативных и основополагающих глав истории группы. Он был и всегда будет частью наследия KISS. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто его любил, включая наших фанатов по всему миру.»







