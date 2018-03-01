Ольгиевский спуск ползет вниз

На Молдаванке произошло обрушение подпорной стены.

Обеспокоенные одесситы просят профильные организации обратить внимание. Обрушение произошло между домами № 16 и 18 по ул. Манежной. Камни перегородили тротуар, из-за чего пешеходам приходится обходить завал по проезжей части.

Подпорная стена удерживает детскую спортивную площадку, здесь в течение дня бывает много детей. Место обрушения в настоящее время огорожено сигнальной лентой.

На Ольгиевском спуске очень интенсивное движение транспорта. Поэтому лишение пешеходов части тротуара опасно особенно в темное время суток.