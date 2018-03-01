День украинского добровольца

14 марта в нашем городе прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню украинского добровольца, отмечаемого с 2017 года. Праздник был учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности. Празднование Дня украинского добровольца началось с возложения цветов к мемориальному камню в сквере Героев Небесной Сотни на проспекте Шевченко, где планируется возвести Мемориал воинам защитникам Украины.

Также в этот день в Доме офицеров на улице Пироговской состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате. В Городском саду в этот день была развернута выставка, посвященная деятельности добровольцев в зоне проведения АТО и прошли соревнования по армреслингу. А в ротонде Горсада прошел концерт лидера рок-группы «Широкий Лан» Святослава Бойка.