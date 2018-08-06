Самый французский завод Одессы

На знаменитом Французском бульваре в Одессе, в доме под номером 36, расположился не менее знаменитый Одесский завод шампанских вин. Предприятие с длинной и богатой историей отпразднует в этом году 120-летие. А инициатором создания столь полезного для Одессы, как, впрочем, и для всей царской России производства, был француз по происхождению Людвиг Эдуард Генрих Редерер. Именно он в конце позапрошлого века добился от императора Николая II разрешения на строительство и запуск винодельческого завода.

Генрих Редерер хотел основать в Одессе «свою Шампань», где и вино имело бы такой же «французский» вкус и ничем не отличалось от оригинала, напоминая солнечную Францию во всех ее проявлениях. Поэтому со дня основания и еще много лет подряд на одесском винном производстве работали исключительно французы, да и сырье закупали только французское, вплоть до проволоки, которой пробки закручивали.

Одесский завод шампанских вин в свое время был весьма известным винодельческим предприятием, а его продукция имела большой спрос. Огромные склады завода размещались не только в Одессе, Москве и Санкт-Петербурге, но и в Варшаве, Риге и Ташкенте, а Одесское шампанское пили даже на Дальнем востоке.

В 1948 году завод вновь обрел свое лицо и стал функционировать «по назначению». Четыре года спустя появилась первая партия «Советского» шампанского, но, естественно, ни о каких французских технологиях речь уже не шла.

А еще на территории завода растет старый-престарый дуб, которому в этом году исполняется 120 лет. Он был посажен во время первого запуска завода.