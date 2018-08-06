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  • Дата: Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20

Самый французский завод Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
Самый французский завод Одессы
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На знаменитом Французском бульваре в Одессе, в доме под номером 36, расположился не менее знаменитый Одесский завод шампанских вин. Предприятие с длинной и богатой историей отпразднует в этом году 120-летие. А инициатором создания столь полезного для Одессы, как, впрочем, и для всей царской России производства, был француз по происхождению Людвиг Эдуард Генрих Редерер. Именно он в конце позапрошлого века добился от императора Николая II разрешения на строительство и запуск винодельческого завода.

Генрих Редерер хотел основать в Одессе «свою Шампань», где и вино имело бы такой же «французский» вкус и ничем не отличалось от оригинала, напоминая солнечную Францию во всех ее проявлениях. Поэтому со дня основания и еще много лет подряд на одесском винном производстве работали исключительно французы, да и сырье закупали только французское, вплоть до проволоки, которой пробки закручивали.

Одесский завод шампанских вин в свое время был весьма известным винодельческим предприятием, а его продукция имела большой спрос. Огромные склады завода размещались не только в Одессе, Москве и Санкт-Петербурге, но и в Варшаве, Риге и Ташкенте, а Одесское шампанское пили даже на Дальнем востоке.

В 1948 году завод вновь обрел свое лицо и стал функционировать «по назначению». Четыре года спустя появилась первая партия «Советского» шампанского, но, естественно, ни о каких французских технологиях речь уже не шла.

А еще на территории завода растет старый-престарый дуб, которому в этом году исполняется 120 лет. Он был посажен во время первого запуска завода.


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Самый французский завод Одессы

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