Аварийную лепнину одесских домов сдадут на склад.

В Одессе начался демонтаж аварийных элементов декора с фасадов зданий, расположенных в центральной части города. Сейчас в работе находятся 7 объектов. Об этом сообщил начальник муниципального управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко. Он напомнил, что 26 июня этого года исполком горсовета назначил управление заказчиком по проведению противоаварийных мероприятий на исторической застройке в Центральном историческом ареале Одессы. В перечень объектов, нуждающихся в проведении таких мероприятий в первую очередь, вошли 22 здания. 19 из них – памятники истории и архитектуры. Остальные три памятниками не являются, но относятся к ценной фоновой застройке.

Все подрядные организации, работающие на объектах, имеют лицензии. Также управление по вопросам охраны объектов культурного наследия проводит технический надзор над работами. В ходе демонтажа оказалось, что, кроме зафиксированных изначально элементов, нужно демонтировать и другие. Так, на Пушкинской, 16 пришлось снимать отделку всего фасада. На других зданиях подрядчики меняют водосточные трубы, чтобы предотвратить замокание и дальнейшее разрушение фасадов.

Снятые элементы актируются и отправляются на хранение на склад управления. Когда начнется полноценная реставрация этих зданий, они все будут установлены на свои места или заменены на такие.