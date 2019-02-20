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  • Дата: Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15

В Одессе почтили память героев Небесной Сотни

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
В Одессе почтили память героев Небесной Сотни
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Сегодня отмечают 5-ую годовщину трагических событий в Киеве на Майдане и вспоминают тех, кто погиб в ходе Революции достоинства.

Одесситы возложили цветы и венки к закладному камню монумента героям Небесной Сотни, расположенному перед зданием облгосадминистрации на пр. Шевченко.

В мероприятии участвовали руководители Одессы и области, общественники, военнослужащие, курсанты, школьники.

Указом Президента 20 февраля от 2015 года в Украине отмечают День памяти героев Небесной Сотни. В этот день на зданиях приспущены государственные флаги с траурной лентой.


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В Одессе почтили память героев Небесной Сотни

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