В Одессе почтили память героев Небесной Сотни

Сегодня отмечают 5-ую годовщину трагических событий в Киеве на Майдане и вспоминают тех, кто погиб в ходе Революции достоинства.

Одесситы возложили цветы и венки к закладному камню монумента героям Небесной Сотни, расположенному перед зданием облгосадминистрации на пр. Шевченко.

В мероприятии участвовали руководители Одессы и области, общественники, военнослужащие, курсанты, школьники.

Указом Президента 20 февраля от 2015 года в Украине отмечают День памяти героев Небесной Сотни. В этот день на зданиях приспущены государственные флаги с траурной лентой.