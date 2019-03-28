Одесситы ответили искусством на вандализм

В четверг, 28 марта, в Одессе у здания Русского драматического театра одесситы устроили благотворительную акцию. Их цель - привлечь внимание к проблеме вандализма в Одессе, а также собрать деньги на реставрацию здания.

Напомним, 18 марта на боковой стене Русского драматического театра в Одессе в эту ночь появились странные граффити.

Поучаствовать в акции может любой желающий, принеся с собой картину на выставку. Понравившееся картины можно приобрести. Все вырученные средства пойдут в фонда театра на реставрацию.