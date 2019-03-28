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  • Просмотров: 50
  • Дата: Вчера, 22:49
Вчера, 22:49

Одесситы ответили искусством на вандализм

Категория: Фоторепортаж


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Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
Одесситы ответили искусством на вандализм
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В четверг, 28 марта, в Одессе у здания Русского драматического театра одесситы устроили благотворительную акцию. Их цель - привлечь внимание к проблеме вандализма в Одессе, а также собрать деньги на реставрацию здания.

Напомним, 18 марта на боковой стене Русского драматического театра в Одессе в эту ночь появились странные граффити.

Поучаствовать в акции может любой желающий, принеся с собой картину на выставку. Понравившееся картины можно приобрести. Все вырученные средства пойдут в фонда театра на реставрацию.


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Одесситы ответили искусством на вандализм

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