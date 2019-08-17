Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»

Правоохранителями рассматриваются три основные версии причин пожара в гостинице «Токио-Стар». Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

«Первая версия – поджог для сокрытия убийства. Вторая – техническая проблема с щитовой. И третья – неосторожное обращение с огнем самими постояльцами», - рассказал Олег Бех.

Однако, по словам руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчука, судя по состоянию щитовой, вероятнее всего, она и являлась источником возгорания.

Напомним, этой ночью во время пожара в гостинице «Токио-Стар» погибли восемь человек. Спасенных людей временно разместили в автобусе.

Полиция открыла уголовное производство по данному факту. Девять из десяти пострадавших сейчас находятся в медучреждениях.

Владелец сгоревшей гостиницы Вадим Черный заявил, что готов нести ответственность за произошедшее, а Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посодействует этому.