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  • Просмотров: 143
  • Дата: Вчера, 15:29
Вчера, 15:29

Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»

Категория: Фоторепортаж


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Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»
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Правоохранителями рассматриваются три основные версии причин пожара в гостинице «Токио-Стар». Об этом в ходе брифинга сообщил глава ГУНП в Одесской области Олег Бех.

«Первая версия – поджог для сокрытия убийства. Вторая – техническая проблема с щитовой. И третья – неосторожное обращение с огнем самими постояльцами», - рассказал Олег Бех.

Однако, по словам руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчука, судя по состоянию щитовой, вероятнее всего, она и являлась источником возгорания.

Напомним, этой ночью во время пожара в гостинице «Токио-Стар» погибли восемь человек. Спасенных людей временно разместили в автобусе.

Полиция открыла уголовное производство по данному факту. Девять из десяти пострадавших сейчас находятся в медучреждениях.

Владелец сгоревшей гостиницы Вадим Черный заявил, что готов нести ответственность за произошедшее, а Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посодействует этому.


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Названы основные версии причин пожара в «Токио-Стар»

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