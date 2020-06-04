Переулок Чайковского объединяет несколько красивейших мест Одессы. Свое начало он берет на Думской площади, откуда открывается прекрасный вид на здания мэрии, Музея морского флота, Археологического музея, театральную площадь и сам Оперный театр.

Изначально улица (в то время переулок был ещё улицей) была названа Театральная из-за Одесской оперы, которая находилась на улице. Но это название продержалось всего лишь год. Первоначально здание Городской думы строилось для размещения в нём биржи, потому и улицу в 1841 году переименовали в Биржевую. Впоследствии, после того как Дума переехала в здание старой биржи, переулок назвали Театральным. В 1953 году переулку было присвоено имя П. И. Чайковского.