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Вчера, 18:46

Праздник искусства, праздник красоты!!!

Категория: Фоторепортаж


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25 ноября 2020 года выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры состоялось торжественное открытие ежегодного авторского проекта «Арт-клуба «Одесса-Арт», художественного праздника «Миссия – красота!». В проекте участвуют известные художники, которые продемонстрируют своему зрителю более 30 живописных, графических работ, и также работы, выполненные в авторской технике.

Руководитель ОО «Art club «Odessa Art» – художник Карпов Юрий Александрович (творческий псевдоним Юрий Карпов-Садовников).


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