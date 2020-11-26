Праздник искусства, праздник красоты!!!

25 ноября 2020 года выставочном зале Одесского областного центра украинской культуры состоялось торжественное открытие ежегодного авторского проекта «Арт-клуба «Одесса-Арт», художественного праздника «Миссия – красота!». В проекте участвуют известные художники, которые продемонстрируют своему зрителю более 30 живописных, графических работ, и также работы, выполненные в авторской технике.

Руководитель ОО «Art club «Odessa Art» – художник Карпов Юрий Александрович (творческий псевдоним Юрий Карпов-Садовников).