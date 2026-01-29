Большинство непопулярных налоговых требований международных партнеров решили объединить в одном законопроекте. Однако для его принятия правительству придется идти на компромисс с народными депутатами. Какие шансы на успех?

В конце 2025 года Украина выдохнула с облегчением: судьба финансирования многомиллиардной "дыры" в бюджете на следующие 2 года казалась решенной. Европейский Союз нашел способ выделить 90 млрд евро финансовой помощи, часть которой направят на войну и закупку оружия.

Однако расслабляться все еще рано. Европейцы наотрез отказываются предоставлять необходимые средства Украине, если она не сможет договориться о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Для получения последней необходимо выполнить "домашнее задание" – prior actions. Без них Совет директоров Фонда даже не будет рассматривать вопрос о согласовании новой программы с Украиной.

Сделать это непросто, ведь в парламенте продолжается политический кризис, взбудораженный "Миндичгейтом". Найти необходимое количество голосов крайне сложно даже на принятие "нейтральных" с точки зрения политических рейтингов законов. Насобирать же голоса более 226 депутатов, которые согласятся отменить льготу для международных посылок или повысить военный сбор – вообще выглядит невозможным. Даже несмотря на то, что от этого зависит финансовое выживание страны.

Какие шансы на принятие налоговых изменений и какой "пряник" могут предложить депутатам, чтобы они согласились на повышение налогов?

МВФ "рычит" и не уступает

"Вы должны верить в себя как лев. Поэтому вставайте утром и рычите: арррр! Уверенность имеет значение", – так подбадривала директор - распорядитель МВФ Кристалина Георгиева украинцев, которые продолжают работать в условиях российских обстрелов, отсутствия света и тепла.

У многих этот совет руководительницы одного из ключевых кредиторов Украины вызвал недоумение. Пожалуй, больше всего удивились представители украинской власти. В течение последнего визита Георгиевой в Киев чиновники и парламентарии пытались убедить ее смягчить некоторые требования МВФ. Особенно те, которые касаются пересмотра налоговых норм. В частности, речь идет о:

принятие закона об отмене льготы на беспошлинный ввоз международных посылок стоимостью до 150 евро;

принятие закона о налогообложении доходов от цифровых платформ (его часто называют "налогом на OLX");

закрепление ставки военного сбора на уровне 5% навсегда (сейчас предполагается, что ставка сбора уменьшится до 1,5% с 1 января года, который наступит после отмены военного положения);

принятие решения, которое запретит ФЛП- плательщикам единого налога участвовать в государственных тендерах;

внесение в Раду законопроекта о введении налога на добавленную стоимость для ФЛП;

внесение законопроекта о введении критериев трудовых отношений, чтобы побороть схему по использованию ФЛП вместо найма.

Украина начала договариваться о новой программе с МВФ еще осенью 2025 года. Тогда власть согласилась на довольно жесткие требования фонда на фоне коррупционного скандала вокруг закупок в "Энергоатоме" ("Миндичгейта"). Однако уже в январе 2026-го решимости у украинских чиновников стало меньше. Не в последнюю очередь из-за ситуации в энергетике и ее влияния на экономику.

Однако отключение электричества, водо- и теплоснабжения не заставили Георгиеву сжалиться над украинской властью и отступить в отношении своих требований, на которые эта же власть уже соглашалась ранее.

Хотя размер программы с МВФ незначительный – "всего" 8,2 млрд долл., растянутые на следующие 4 года – однако без нее Украина не сможет получить финансирование от других партнеров. В частности, 90 млрд евро от Европейского союза – главного источника покрытия дефицита бюджета и закупки вооружения на следующие 2 года. А значит, альтернативы тому, чтобы выполнить все обещанное, у Украины нет.

Один большой закон и маленький "пряник"

"В парламенте политический кризис. Многие депутаты играют в игру: "чем хуже правительству – тем лучше". В целом это нормальное состояние, однако, когда от этого становится хуже государству, это переходит определенные границы", – так один из депутатов в руководстве "Слуги народа" ответил на вопрос, сможет ли Рада проголосовать необходимые для программы МВФ законопроекты.

Вероятно, из-за сложной ситуации со сбором необходимых 226 голосов большинство непопулярных налоговых требований решили объединить в один законопроект. Собеседники ЭП в парламенте уже успели окрестить его "одним большим налоговым законом" – по аналогии с "Одним большим прекрасным законом", принятия которого Конгрессом США в 2025 году требовал Дональд Трамп.

В украинскую версию One big beautiful bill войдет налог на цифровые платформы, отмена льготы на безналоговый ввоз международных посылок и закрепление ставки военного сбора на уровне 5%. Все эти нормы планируют включить в законопроект о налогообложении цифровых платформ между его первым и вторым чтениями.

"Соответствующие правки будет вносить правительство", – не под запись выражает свою надежду один из депутатов Рады.

Как найти голоса на столь непопулярные изменения? Вероятно, чтобы поощрить депутатов поддержать повышение налогов, им предложат "пряник". Трое собеседников ЭП в Раде и руководстве "Слуги народа" называют таким "пряником" отмену пожизненного статуса PEP (politically exposed person – политически значимого лица).

"Для депутатов это действительно болезненный вопрос, ведь этот статус фактически закрывает для них работу с большинством банков. Например, Приватбанк просто без разбора блокирует счета PEPам. Из-за этого у нас никто не хочет идти в публичную службу", – рассказал ЭП один из депутатов, ознакомленный с планами пересмотреть этот статус.

Депутаты уже не впервые пытаются снять с себя пожизненный статус PEP. Осенью 2022 года они проголосовали за правку, которая оставляла статус PEP только на 3 года после увольнения, а не на всю жизнь. Однако впоследствии, с большим трудом и под давлением того же МВФ и других партнеров, пожизненный статус PEP вернули.

Вероятно, правка о PEP будет в том же законопроекте, что и отмена льгот для международных посылок и налогообложения цифровых платформ. По замыслу, ее также должно будет вносить правительство между первым и вторым чтениями документа.

Попадет ли "сладкий пряник" в "горькие" налоговые изменения – пока не известно. Нардепы планируют рассмотреть "большой налоговый закон" в первом чтении в начале февраля. Только после этого будут вноситься все правки в законопроект, о которых чиновники договорятся с депутатами.

Компромисс по НДС для ФЛП

Наиболее скандальное требование МВФ – введение налога на добавленную стоимость для ФЛП. Однако, в отличие от льготы на посылки, военного сбора или налогообложения цифровых платформ, законопроект о НДС необходимо не принимать в целом, а только внести в Раду. Поэтому эта норма так и не вошла в "большой налоговый закон".

Текст законопроекта об НДС для ФЛП Министерство финансов обнародовало еще 18 декабря. После публичного обсуждения правительство должно было внести документ в Раду в середине января. Однако соответствующего решения так и не приняли.

Читайте также

Заплатят все. Правительство определилось с тем, как ФОПы будут платить НДС

Более того, Кабинет министров принял постановление, которым ввел специальные единовременные выплаты в размере 7,5-15 тыс. грн ФЛП из-за проблем с электроэнергией. "Правительство как всегда "последовательное": в то время, как надо говорить о повышении налогов ФЛП, им предлагают раздавать деньги", – не под запись возмущается один из депутатов Рады.

Против требования ввести НДС для ФЛП выступают не только чиновники, затягивая внесение соответствующего законопроекта в парламент, но и представители бизнеса и аналитических центров. Вполне вероятно, что окончательный вариант этого документа будет не таким строгим, как предлагается сейчас.

По словам двух собеседников ЭП, которые обсуждали эту норму с представителями МВФ, Фонд не отступил от принципиальной позиции ввести НДС для ФЛП, однако дал украинской стороне пространство для переговоров. В частности, могут пересмотреть порог дохода, по достижению которого ФОПам нужно будет платить НДС: с 1 млн грн до 2 млн грн.

Кроме этого, чиновники вели переговоры о дате вступления изменений. Сейчас законопроект предлагает ввести НДС с 1 января 2027 года, однако украинская сторона настаивает привязать ее к завершению большой войны.

На сам конец, налоговой могут запретить блокировать накладные по НДС для ФЛП. Эта норма должна значительно упростить администрирование налога и уберечь малый бизнес от многочисленных судебных издержек и отвлечения доходов.

Пока непонятно, согласятся ли международные партнеры на все послабления налоговых требований. Особенно, если вместе с ними Рада "наступит на те же грабли" и в очередной раз попытается отменить пожизненный статус PEP. Однако время на принятие всех необходимых изменений истекает: без программы МВФ и привязанного к ней финансирования ЕС деньги в Украине закончатся уже в апреле.

