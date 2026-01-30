В ночь на 27 января художественную галерею Galerie L в Париже уничтожили неизвестные злоумышленники, разрисовав ее ругательствами и антипутинскими лозунгами. Здесь несколько месяцев работает Елизавета Кривоногих (Луиза Розова), которую называют "непризнанной дочерью" Владимира Путина.

Утром во вторник, 27 января, на фасаде здания, в стенах которого действует галерея, обнаружили несколько антироссийских и антипутинских граффити. Об инциденте рассказало издание Paris Match.

Среди лозунгов, которые оставили неизвестные, — "Смерть Путину" и "Путин — убийца".

"На витринах и стенах вокруг были написаны оранжевой краской надписи, прямо касающиеся главы российского государства и России, с такими сообщениями, как Fuck Putin and all russians, Death to Putin или Poutine assassin", — говорится в материале.

Отдельные лозунги касались дела Эль-Хасена Диарри: этот человек недавно умер в одном из полицейских участков в Париже. Оставившие их активисты призывали к справедливости в этом деле.

Как пишет издание, 22-летняя девушка, которая, как доказывают журналистские расследования, может быть дочерью Путина, работает в этой галерее уже на протяжении нескольких месяцев. В Galerie L выставляют художественные работы российских и украинских художников, выступающих против войны, которую развязал Кремль против Украины. Вероятно, именно причастность Кривоногих к главе Кремля стала причиной инцидента.

Информацию о том, что Елизавета Кривоногих работает в галерее, подтвердил основатель галереи. По его словам, она там работает по программе дуального образования и выполняет различные технические задачи.

Стоит отметить, что в июне 2025 года российская оппозиционная журналистка и художница Анастасия Родионова также сообщала о том, что Кривоногих работает в галерее, в которой выставляют картины художников из Украины.

Что известно о Елизавете Кривоногих

В 2020 году СМИ раскрыли, что Елизавета Кривоногих может быть внебрачной дочерью Владимира Путина. Ее мать, Светлана Кривоногих, после рождения дочери подалась в недвижимость и бизнес-активы. Она сменила имя на Елизавета Руднова.

Елизавета училась в Париже, где осталась работать в художественных галереях.

Напомним, 3 декабря журналист "ТСН" поймал Елизавету Кривоногих в парижской галерее, предложив приехать в Киев.





