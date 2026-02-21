🎼 Тріумф Моцарта в Одесі: MOZ-ART-KONZERT у відродженому звучанні органу

15 лютого в стінах Одеська кірха – Собор Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбулася подія, що без перебільшення стала окрасою культурного життя міста — MOZ-ART-KONZERT до 270-річчя з дня народження Вольфганг Амадей Моцарт.

Цей вечір мав особливе значення: концерт став першим після ремонту історичного органу. Інструмент отримав нове життя — було замінено мотор, і відтепер його звучання знову наповнює храм величчю та глибиною. Вагому фінансову допомогу в оновленні органу надав Союз Мартіна Лютера, а єпископ Павло Шварц та пастор Олександр Гросс взяли найактивнішу участь у реалізації цієї важливої справи. Окрема щира подяка пастору Сеглянику, який доставив гуманітарний вантаж з Угорщини, де знаходиться завод-виробник необхідного обладнання.

Відтак MOZ-ART-KONZERT став не лише святом музики, а й символом духовної та міжнародної підтримки, єдності й віри в майбутнє.

На під склепінням величного храму сяяли справжні майстри:

🎹 Вероніка Струк (орган)

🎤 Анна Богач (сопрано)

🎻 Струнний квартет «Гармонії світу»:

Наталія Литвинова (перша скрипка)

Леонід Піскун (друга скрипка)

Заслужена артистка України Ія Комарова (альт)

Сергій Шольц (віолончель)

🎙 Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

Програма концерту стала справжнім гімном генію Моцарта. Величне Рондо Ре мажор KV 485 та світлий Менует KV 355 у виконанні Вероніки Струк продемонстрували оновлену силу органного звучання — чистого, глибокого й натхненного.

«Маленька нічна серенада» у виконанні квартету «Гармонії світу» прозвучала витончено й аристократично, з тією легкою граційністю, що є візитівкою моцартівського стилю.

Особливим емоційним центром вечора стали арії Графині з опери Весілля Фігаро — «Porgi amor» та «Dove sono». Анна Богач вразила глибиною інтерпретації, тонкою ліричністю та внутрішньою драматургією образу. Її голос наповнив простір кірхи благородством і щирістю.

Неймовірно зворушливо прозвучало Andante cantabile з Дуету мі-бемоль мажор для скрипки та альта у виконанні Наталії Литвинової та Ії Комарової — справжній діалог душ, витончений і проникливий.

Світлом і духовною піднесеністю сяяло «Laudate dominum» із KV 339, де голос Анни Богач у поєднанні зі скрипковим соло Наталії Литвинової створив атмосферу молитви та просвітлення.

Завершальні Три церковні сонати (KV 244, KV 274, KV 336) об’єднали виконавців у єдине музичне ціле — урочисте, гармонійне, сповнене внутрішньої сили.

MOZ-ART-KONZERT став справжнім тріумфом музики, духовності й професійної майстерності. В цей день оновлений орган знову зазвучав у всій красі, а Моцарт, як і століття тому, об’єднав серця слухачів у світлій радості.

Це був вечір, коли історія, віра й мистецтво злилися воєдино — і подарували Одесі незабутнє свято високої музики. 🎶