За полтора десятилетия число женщин в научно-технической сфере более чем удвоилось

В 2024 году в Евросоюзе в сфере науки и технологий было занято 73,8 миллиона человек в возрасте от 25 до 64 лет. За последние годы число женщин среди них резко выросло: с 3,4 млн в 2008 году до 7,9 млн в 2024-м.

Тем не менее, в отдельных секторах сохраняются диспропорции. В сферах высшего образования и правительственных учреждениях почти равенство: женщин-исследовательниц там 44-45%. А вот серди самозанятых специалистов в науке и IT женщин лишь 25%.

Среди стран ЕС самая высокая доля женщин-ученых и инженеров зарегистрирована в Латвии (50,9%), Дании (48,8%) и Эстонии (47,9%).

Напротив, самый низкий уровень — в Финляндии (30,7%), Венгрии (31,7%) и Люксембурге (32,4%).

При этом в некоторых районах Европы доля женщин-ученых выше, чем мужчин. В частности, по данным Евростата, их больше в 11 регионах Испании, Португалии, Польши, Болгарии, Швеции и Латвии.

Например, на Канарских островах женщин-исследовательниц 58,8%. На Азорских островах и Мадейре — 57,3% и 56,4% соответственно.

Женщины, родившиеся за пределами ЕС, реже находят работу в научно-технической сфере (36 %) по сравнению с женщинами, родившимися в той же стране ЕС, где они работают (42 %) и теми, кто приехал из другой страны Евросоюза (43%).





источник



