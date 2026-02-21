Ситуация с электроснабжением в Одессе остается крайне сложной. Без электроэнергии остаются более 99 тысяч потребителей. По данным компании ДТЭК Одесские электросети аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденные линии. Энергетики разбирают завалы, обследуют повреждённое оборудование, восстанавливают сети и формируют временные схемы питания.

Так же из-за сложных погодных условий в Киевском районе развернуты дополнительные мобильные пункты обогрева. Здесь жители могут подзарядить гаджеты, воспользоваться Интернетом, выпить горячий чай.

Дополнительные пункты помощи работают по следующим адресам:

ул. Евгения Чикаленко, 50/1; парк «Луч» (угол ул. Королева – Левитана); пр-кт Князя Ярослава Мудрого, 2; ул. Евгения Чикаленко, 55; ул. Академика Королева, 85; пр-кт Князя Ярослава Мудрого, 22; ул. Семьи Глодан, 49; пр-кт Небесной Сотни, 10а; пр-кт Небесной Сотни, 47/2; пр-кт Небесной Сотни, 87а; ул. Евгения Чикаленко, 75; ул. Академика Королева, 58а; пр-кт Небесной Сотни, 15А; ул. Семьи Глодан, 4; ул. Сергея Шелухина, 57; ул. Евгения Чикаленко, 81/1; ул. Академика Королева, 55; пр-кт Небесной Сотни / ул. Левитана (фасад магазина «Копейка»); парк Победы.

Также продолжают работать стационарные «Пункты несокрушимости» и пункты обогрева. Их адреса также доступны в Дії и приложении MISTO.

Источник