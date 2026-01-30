В соцсетях стали распространять созданные с помощью искусственного интеллекта российские пропагандистские видеозаявления карикатурно толстых украинских чиновников и военных.

Источник: Центр противодействия дезиинформации при СНБО

Дословно: "Эти сгенерированные персонажи, намеренно делающие карикатурно толстыми, под видом сатиры продвигают тезисы российской пропаганды, направленные на раскол украинского общества. При этом используются максимально чувствительные для общества темы, чтобы культивировать ненависть к военным, полиции и представителям власти".

Детали: В Центре заявили, что подобный контент россияне производят массово и часто "маскируют под украинский сатирический и юмористический".

"Впрочем, его настоящая цель – внутренняя дестабилизация Украины и деморализация украинского общества", - заявили в ведомстве.





