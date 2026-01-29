С 22 января 2026 года в Южной Корее вступил в силу «Закон об основах искусственного интеллекта», сделав страну первой в мире, где действует всеобъемлющее законодательство по регулированию ИИ. Документ создаёт единую правовую рамку для разработки и применения ИИ в государственном и частном секторах и вводит обязательные требования безопасности, прозрачности и человеческого контроля. Южная Корея опередила Европейский союз, где AI Act будет полностью применяться лишь к 2027 году.

Закон был принят в конце 2024 года после нескольких лет обсуждений и объединил 19 разрозненных инициатив в единый базовый акт. Его цель двойная: стимулировать развитие AI-индустрии и одновременно обеспечить доверие общества к новым технологиям. В отличие от США, где регулирование ИИ пока фрагментарно, и Китая, где акцент сделан на контроле и цензуре, Южная Корея стала первой либеральной демократией, внедрившей полноформатный AI-закон в практику.

Правительство рассматривает раннее регулирование как конкурентное преимущество и часть стратегии вхождения в число трёх ведущих мировых AI-держав наряду с США и Китаем.

Ключевые положения

Закон охватывает весь жизненный цикл ИИ и сочетает поддержку отрасли с ограничениями для наиболее рискованных применений. Создаётся Президентский совет по стратегии ИИ и Институт безопасности ИИ, отвечающий за аудит, оценку рисков и экспертизу AI-систем.

Предусмотрены инвестиции в исследования, инфраструктуру, подготовку кадров и поддержку стартапов, включая их выход на международные рынки.

Три приоритетные категории регулирования:

ИИ высокого воздействия - автономные системы в критических сферах (транспорт, энергетика, финансы). Для них обязателен принцип human-in-the-loop: ключевые решения не могут приниматься без участия человека.

Высокопроизводительный (frontier) ИИ - сверхмощные модели, определяемые по вычислительным и техническим критериям. Для них предусмотрены повышенные требования безопасности и аудит. Пока ни одна существующая модель под эти критерии не подпадает.

Генеративный ИИ вводится обязательная маркировка AI-контента (тексты, изображения, видео, аудио), если он может быть принят за созданный человеком. Личное и некоммерческое использование ИИ не регулируется.

Экстерриториальное действие.

Иностранные компании обязаны соблюдать закон, если их AI-сервисами пользуются более 1 млн жителей Кореи или доход в стране превышает 10 млрд вон. В таких случаях требуется локальное представительство.

Корейский подход схож с AI Act ЕС по риск-ориентированной логике и требованиям прозрачности, но отличается по ключевым параметрам: закон действует сразу, без многолетнего поэтапного внедрения; регулирование основано больше на технических характеристиках ИИ, а не на перечне сфер применения; санкции мягкие: штрафы ограничены 30 млн вон, уголовной ответственности нет, акцент сделан на добровольное соблюдение.

Реализация

Введён переходный период не менее одного года, в течение которого компании не штрафуются, а получают консультационную поддержку. Контроль носит административный характер: сначала предписания, затем — штрафы при игнорировании требований. Закон поощряет добровольную сертификацию и сотрудничество государства с бизнесом.

Закон призван повысить доверие общества к ИИ и одновременно укрепить глобальные позиции корейской AI-индустрии. Существуют риски давления на стартапы, однако власти обещают гибкость и поддержку малого бизнеса. Международная корейская модель уже рассматривается как возможный ориентир для будущих стандартов регулирования ИИ.

Южная Корея первой перевела регулирование ИИ из стадии экспериментов в реальное правоприменение. Новый закон проверяет на практике возможность сочетать инновации, безопасность и доверие. Итоги этого эксперимента будут иметь значение не только для Кореи, но и для формирования глобальных правил эпохи искусственного интеллекта.





