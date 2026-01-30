В правительстве Венгрии показали текст петиции, которую в ближайшее время разошлют избирателям, чтобы они могли сказать свое "нет" финансовой поддержке Украины со стороны ЕС в ближайшие годы.

Источник: петиция была представлена в соцсетях венгерского правительства, сообщает"Европейская правда".

Детали: 16 января Виктор Орбан объявил о шаге для очевидной мобилизации своих избирателей, который заключается в том, чтобы те могли выступить против финансирования Украины Европейским Союзом. Теперь правительство представило петицию, которую собирается разослать.

На петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой, а рядом с ним глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер якобы поощряют наполнить ладонь украинского президента.

Текст петиции утверждает, что Украину собираются принять в Европейский Союз в течение следующих четырех лет и как члену ЕС Евросоюз якобы выплатит ей 800 миллиардов долларов.

"Брюссель также готовится не только поставлять оружие. В Брюсселе решили вступить в войну на стороне Украины. Урсула фон дер Ляйен говорит, что "Европа должна воевать!". А расходы на войну будут оплачивать европейцы, среди которых и мы, венгры. Брюссель скрывает от европейцев очевидный факт, что Украина никогда не вернет сотни миллиардов евро помощи. Брюссельские бюрократы готовятся забрать у европейцев и у нас, венгров, сотни миллиардов, обещанных Украине", – говорится в тексте петиции.

Там также сказано, что у венгров заберут 13-ту и 14-ту пенсии, для них повысят налоги и отменят снижение коммунальных тарифов, "а деньги отвезут в Украину".

Далее петиция предлагает поставить галочку напротив трех позиций: "Я говорю "нет" дальнейшему финансированию российско--украинской войны!", "Я говорю "нет" тому, чтобы мы платили за функционирование украинского государства в течение следующих 10 лет!", "Я говорю "нет" повышению коммунальных тарифов из-за войны!".

Бланк петиции можно будет вернуть бесплатно до 23 марта 2026 года. Отметим, что менее чем через месяц после этой даты, 12 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых партия Виктора Орбана впервые за десятилетие рискует проиграть.

Напомним, 27 января МИД Венгрии вызвал на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

На прошлой неделе Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что "каждый Виктор, который пытается продать европейские интересы, "заслуживает подзатыльник".

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрозой для венгерского народа.





Источник