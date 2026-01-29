Япония возобновила работу крупнейшей в мире атомной электростанции - впервые со времен катастрофы на АЭС Фукусима 2011 года.

Об этом сообщает BBC, передает Укринформ.

Решение о перезапуске реактора №6 на АЭС Касивадзаки -Карива, что на северо-западе от японской столицы Токио, было принято несмотря на опасения местных жителей относительно безопасности процесса.

Перезапуск был отложен на день из-за неисправности сигнализации. Реактор должен начать коммерческую эксплуатацию в следующем месяце.

Ожидается, что седьмой реактор на АЭС Касивадзаки-Карива будет снова введен в эксплуатацию в 2030 году, а другие пять могут быть выведены из эксплуатации.

Останется гораздо меньшая мощность, чем АЭС имела раньше, когда все семь реакторов работали, а именно 8,2 гигаватт.

Отмечается, что Япония, которая в значительной степени зависела от импорта электроэнергии, была одной из первых стран, перешедших на ядерную энергетику.

Однако в 2011 году все 54 реактора в стране пришлось остановить после того, как мощное землетрясение и цунами спровоцировали аварию на АЭС Фукусима.

До 2011 года атомная энергетика отвечала за почти 30% электроэнергии Японии, и страна планировала довести эту долю до 50% к 2030 году.

Источник