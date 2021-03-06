Преображенская. Последний квартал

В Одессе будут ремонтировать последний квартал улицы Преображенской.

Объявлен тендер на капитальный ремонт улицы Преображенской - на участке от перекрестка с Пантелеймоновской до перекрестка с Новощепным рядом.

В ходе работ должны заменить трамвайные пути, проезжую часть, подземные инженерные и коммунальные коммуникации - трубы водопровода, газопроводов, канализации, кабель-каналы для электросетей и кабелей связи. Речь идет о замене 7730 квадратных метров площади асфальтного покрытия проезжей части, монтаж новых остановочных комплексов, укладка новых трамвайных путей на бетонных плитах бесшпального основания по типу BKV длиной 143 метра, 93 метра трамвайных путей в кривых, комплект глухого пересечения трамвайных путей, стрелочные переводы и крестовины. Таким образом, будут также менять трамвайные пути с «глухим» пересечением на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской, а также «треугольную» трамвайную развязку на перекрестке Преображенской и Новощепного Ряда.