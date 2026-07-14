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Учора, 16:00

Спорт, що допомагає жити: Федерація К-1 підтримує дітей та підлітків

Категория: Новини / Спорт

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Підтримка молодого покоління залишається одним із ключових напрямів діяльності Одеської обласної федерації К-1. Спортивна організація активно долучається до реалізації обласних, всеукраїнських та міжнародних соціальних програм, спрямованих на психологічну підтримку, реабілітацію та соціальну адаптацію дітей і підлітків.

У співпраці з партнерами, зокрема Боксерською академією Одеси, федерація бере участь в ініціативах за підтримки UNICEF та структур ООН. Для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, дітей військовослужбовців та учасників інших соціально-освітніх програм регулярно проводяться безкоштовні спортивні тренування, майстер-класи та оздоровчі заходи.

Новим етапом цієї роботи стала співпраця з Благодійним фондом «Ваше місто». У її рамках віцепрезидент Одеської обласної федерації К-1, президент Одеської міської федерації кікбоксингу WTKA Володимир Шевченко провів пілотне безкоштовне тренування для підлітків, які беруть участь у програмі психологічної підтримки.

Заняття продемонструвало, що спорт здатний бути не лише засобом фізичного розвитку, а й ефективним інструментом психологічної реабілітації. Учасники отримали позитивні емоції, новий спортивний досвід, підтримку наставників, зміцнили віру у власні сили та знайшли додаткову мотивацію до здорового способу життя.

У Федерації К-1 наголошують, що попереду — реалізація нових соціальних, спортивних та освітніх проєктів. Адже виховання фізично здорового, психологічно стійкого й свідомого молодого покоління сьогодні є важливою інвестицією у майбутнє України. Саме такі ініціативи вкотре доводять: спорт може бути не лише шляхом до перемог на ринзі, а й надійною опорою для дітей, які потребують підтримки, уваги та віри у власне майбутнє.

При необходимости могу сделать текст более торжественным, добавить цитату Владимира Шевченко или адаптировать заметку под формат районной или областной газеты.




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