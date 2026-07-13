Сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятно, скончался из-за разрыва аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.
Источник: Associated Press со ссылкой на заявления офиса сенатора и предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия
Детали: Согласно данным судебно-медицинских экспертов и официальному заявлению представителей политика, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
По данным AP, официальную причину смерти объявят после завершения токсикологических и микроскопических исследований.
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Грэма "членом семьи" и заявил, что тяжело переживает его смерть.
В то же время Трамп заявил, что Грэм звонил ему в субботу вечером после возвращения из Украины. По его словам, сенатор "звучал немного уставшим, но вполне нормально".
Что предшествовало:
- Линдси Грэм, который много лет был сенатором-республиканцем от Южной Каролины, скончался в субботу, 11 июля.
- 10 июля сенатор находился с визитом в Украине, в ходе которого встретился с президентом Владимиром Зеленским, как и его коллега из Палаты представителей, почетный председатель Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул.
- 10 июля Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.
- Он также посетил завод оборонной компании SkyFall, производящей многие известные модели дронов различного назначения.