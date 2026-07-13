Сенатор-республиканец Линдси Грэм, вероятно, скончался из-за разрыва аорты, вызванного атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

Источник: Associated Press со ссылкой на заявления офиса сенатора и предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия

Детали: Согласно данным судебно-медицинских экспертов и официальному заявлению представителей политика, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

По данным AP, официальную причину смерти объявят после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Грэма "членом семьи" и заявил, что тяжело переживает его смерть.

В то же время Трамп заявил, что Грэм звонил ему в субботу вечером после возвращения из Украины. По его словам, сенатор "звучал немного уставшим, но вполне нормально".

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