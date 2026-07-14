Внезапная смерть 71-летнего сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма лишила власти Украины одного из самых налаженных каналов связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg.

Как сказано в материале, Грэм регулярно ездил в Украину и провел большую часть второго срока Трампа, пытаясь сохранить американскую поддержку Украины несмотря на напряженные отношения президента США с Владимиром Зеленским.

“Теперь Украине и другим союзникам США придется искать других защитников, что будет нелегко. Грэм отточил уникальный набор навыков, сочетающий тесные отношения с Трампом, умение работать с сенаторами-демократами и прочные связи с иностранными лидерами. Грэм оставался важным союзником для Зеленского, которому с трудом удавалось поддерживать стабильные отношения с президентом”, — прокомментировало ситуацию агентство.

В Киеве смерть Грэма восприняли как большую утрату, сказал изданию украинский чиновник.

А конгрессмен Дон Бэкон, республиканец из Небраски и ярый сторонник Украины, заявил, что “нам понадобятся другие сенаторы, которые смогут занять его место в вопросе Украины”.





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