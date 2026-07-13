Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщает, что Юлия Свириденко после отставки с поста премьера станет послом в США, при этом СМИ отмечают, что нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об уходе со службы по личным причинам.

Источник: Железняк в Telegram, Интерфакс-Украина со ссылкой на источник

Прямая речь Железняка: "Свириденко остается в команде. Но будет послом в США. Все слухи о том, что там кто-то поссорился, — это слухи".

Детали: По словам Железняка, главным кандидатом на пост премьер-министра является Сергей Корецкий.

Вместе с тем "Интерфакс-Украина" сообщает, что посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет дипломатическую службу по собственному желанию, президент доволен её работой.

По словам собеседника, Стефанишина попросила об окончании службы по личным обстоятельствам ещё на прошлой неделе.

Что предшествовало: В воскресенье Зеленский встретился с Юлией Свириденко, после чего сообщил, что она покинет пост главы правительства и возглавит "новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

По данным источников УП, среди возможных кандидатов на пост главы правительства рассматривают Корецкого, Шмыгаля, Федорова и Терехова.

Зеленский в воскресенье уже провел встречи с председателем правления "Нафтогаза" Сергеем Корецким, министром энергетики Денисом Шмыгалем, главой МВД Игорем Клименко, министром обороны Михаилом Федоровым и мэром Харькова Игорем Тереховым.